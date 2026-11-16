Хотя воспитание было всегда, а сейчас в прошлом во многом видится настоящее и даже будущее. Тогда была только кружка: ни тебе интернета, искусственного интеллекта и прочих вызовов. Хотя налицо некое депрессивное начало: что это такое «выпьем с горя»? Нужно с радостью идти к победам, а не кружку искать. В общем и целом так видится, что проблема несколько шире, чем может показаться на первый взгляд.