«Общественность возмутилась»
Дмитрий Дризе — о скандале вокруг цензуры Александра Пушкина
«Мрак и абсурд». Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о недопустимости цензурирования классиков в российских учебниках. Так министр прокомментировал публикации в СМИ о сокращении стихов Александра Пушкина в школьном учебнике для третьего класса. В издательстве «Просвещение» “Ъ FM” объяснили подобную ситуацию требованиями буквы закона. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проблема законодательных нестыковок действительно существует.
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В системе российского образования разразился серьезный скандал. В актуальном пособии издательства «Просвещение» из серии «Литературное чтение» из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Зимний вечер» пропало целое четверостишие:
«Выпьем, добрая подружкаБедной юности моей,Выпьем с горя; где же кружка?Сердцу будет веселей».
Согласно публикации издания «Фонтанка», семья ученика начальных классов забыла учебник в машине, поэтому пришлось учить заданное стихотворение по обычному изданию. Внимательный ребенок сумел обнаружить несоответствие, а родители сообщили информацию СМИ. Интересно, что бы было, если бы он продекламировал стих таким, какой он есть? Так ведь можно и двойку получить, и на неприятности нарваться. Справедливости ради нужно отметить, что в учебнике есть пометка мелким шрифтом о том, что «текст печатается с сокращением».
В издательстве «Просвещение» “Ъ FM” объяснили данный факт законодательными требованиями.
Бессмертные строки Пушкина можно трактовать как «информацию, побуждающую к употреблению алкогольной продукции». Что недопустимо в том числе в рамках Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Общественность возмутилась. Возглавили поход в защиту отечественной классики ответственные чиновники при поддержке депутатов Государственной думы. Происходящее в частности назвали «мраком и абсурдом»: руки прочь от творчества Александра Сергеевича — народ российский, от мала до велика, должен читать бессмертные стихи целиком.
Так кажется, что крайним в результате окажется издатель. Хотя по большому счету он не так уж и виноват. Собственно, он рискует в любом случае: напечатаешь целиком — обвинят в побуждении к алкоголю, изымешь крамольную фразу из текста — скажут, что поднял руку на классика. Самое главное, что компромиссное решение в такой ситуации не просматривается.
Проще вообще ничего не печатать.
Кроме того, возникает резонный вопрос: а если бы речь шла не о русской классике, а, скажем, о современных авторах, какая была бы реакция? Сложно сказать. При том что у Александра Сергеевича Пушкина достаточно много безобидных произведений, без каких бы то ни было крамольных намеков. Поэт писал стихи в далеком XIX веке, когда не было задачи воспитания правильного российского гражданина в духе патриотизма, традиционных ценностей, а также разговоров о важном.
Хотя воспитание было всегда, а сейчас в прошлом во многом видится настоящее и даже будущее. Тогда была только кружка: ни тебе интернета, искусственного интеллекта и прочих вызовов. Хотя налицо некое депрессивное начало: что это такое «выпьем с горя»? Нужно с радостью идти к победам, а не кружку искать. В общем и целом так видится, что проблема несколько шире, чем может показаться на первый взгляд.