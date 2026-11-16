Nike заменит Adidas в качестве поставщика мячей для клубных турниров UEFA

По условиям сделки Nike будет поставлять мячи для матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также для Суперкубка UEFA, Юношеской лиги UEFA и Лиги чемпионов UEFA по футзалу. Согласно поступившим сведениям, The Athletic Nike будет платить по контракту с UEFA по $45 млн в год. Иными словами, пятилетний договор принесет UEFA в общей сложности около $225 млн.