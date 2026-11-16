Nike заменит Adidas в качестве поставщика мячей для клубных турниров UEFA
Американская компания Nike заменит немецкую Adidas в качестве официального поставщика мячей для мужских клубных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) начиная с сезона-2027/28 в рамках соглашения, рассчитанного до 2031 года. Об этом сообщила 16 ноября организация UC3. Последняя является коммерческой структурой, учрежденной UEFA и Ассоциацией европейских клубов (EFC), объединяющей более 900 команд Европы, уполномоченной принимать решения о реализации медийных прав в европейском футболе.
По условиям сделки Nike будет поставлять мячи для матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также для Суперкубка UEFA, Юношеской лиги UEFA и Лиги чемпионов UEFA по футзалу. Согласно поступившим сведениям, The Athletic Nike будет платить по контракту с UEFA по $45 млн в год. Иными словами, пятилетний договор принесет UEFA в общей сложности около $225 млн.