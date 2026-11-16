НАТО уходит в тень
Альянс отказывается от ежегодного саммита и сокращает встречи на уровне министров
Североатлантический альянс пересматривает свой график встреч на фоне раскола вокруг конфликта на Украине, Ирана и расходов на оборону. Саммит 2027 года в Албании уже отменен, число министерских встреч также будет пересмотрено. Процесс «ухода в тень» совпадает с началом нового витка переговоров по Украине, которые в случае успеха непременно затронут вопрос выстраивания новой архитектуры безопасности на европейском континенте. Снижение активности НАТО в этот период показывает: центр принятия решений смещается из штаб-квартиры альянса, отвечающего за европейскую безопасность, в отдельные столицы стран—членов НАТО.
О том, что Тирана не примет саммит НАТО в 2027 году, премьер-министр Албании Эди Рама сообщил еще 12 ноября, накануне неформального саммита ЕС в Дублине. «Проблема в том, что пока у нас нет общей позиции по времени проведения саммита, но его точно не будет в 2027 году. И если саммит состоится в 2028 году, то он пройдет в Тиране»,— сказал Рама, не вдаваясь в подробности такого решения. Агентство Reuters со ссылкой на дипломатов НАТО тогда сообщало, что слухи о возможной отмене саммита ходили еще с октября, а причина может быть в желании перейти к практике более редких встреч из-за позиции президента США Дональда Трампа по отношению к альянсу.
К 15 ноября наконец стали прорисовываться более конкретные причины отмены саммита и масштабы перестройки самой системы проведения встреч стран—членов альянса.
Так, агентство Associated Press сообщило, что реальные причины кроются в расколе среди 32 стран-членов по вопросам, связанным с украинским конфликтом, войной с Ираном и расходами на оборону, увеличения которых от всех участников альянса требуют США. Кроме того, под нож пойдет не только саммит, но и министерские встречи НАТО.
Так, в 2027 году вместо двух встреч министров иностранных дел пройдет только одна, а традиционная октябрьская встреча министров обороны и вовсе отменена (в октябре 2026 года ее тоже не было). На такое решение отчасти повлияло поведение госсекретаря США Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, которые уже взяли в привычку покидать встречи раньше времени или и вовсе на них не являться.
Помимо раскола по упомянутым вопросам критику вызывает сам выбор места проведения саммита. Албания входит в число стран, чьи расходы на оборону не дотягивают до целевого показателя НАТО в 3,5% ВВП плюс 1,5% ВВП на оборонную инфраструктуру. К концу 2026 года общие траты Тираны должны достичь лишь 2,15% ВВП, что, впрочем, по-прежнему больше, чем у Испании, Бельгии и Словении.
Вопросы вызывает и высокая стоимость проведения саммитов: Нидерланды в 2025 году потратили на организацию встречи лидеров около $100 млн, а Турция, хотя ее траты и неизвестны, при организации саммита в 2026 году провела масштабную реконструкцию военного аэропорта Анкары и задействовала десятки тысяч военных для обеспечения безопасности гостей.
Да и сам саммит в Анкаре проходил уже в сокращенном формате и чуть было не сорвался в последний момент. Причина в заявлениях президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, которые в альянсе рассматривают как возможность нападения на союзника, а также критике европейцев за их позицию по Ирану и отказе предоставить США свои военные базы для ударов по Исламской Республике.
Генсек НАТО Марк Рютте, отмечает Associated Press, в разговоре с агентством попытался преуменьшить значение отмены саммита и сокращения министерских встреч. «Мы проявляем гибкость в отношении саммитов НАТО и проводим саммиты, когда это необходимо»,— сказал он агентству. Однако и Associated Press, и Reuters убеждены: речь идет о возвращении к практике проведения саммитов раз в два года. До присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе в НАТО было принято встречаться на уровне лидеров раз в два года. С переориентацией на отражение «российской угрозы» и приходом к власти Дональда Трампа в 2017 году в альянсе закрепилась практика ежегодных саммитов. Они были призваны усилить координацию союзников и одновременно успокоить американского лидера, который уже в те годы высказывал недовольство слишком низкими расходами на оборону среди европейцев. Сейчас же, по иронии судьбы, второй срок Трампа и украинский конфликт привели к обратному эффекту.
При этом портал Defense Matters напоминает, что решение об отмене саммита принимается в период активизации переговоров по украинскому урегулированию, в рамках которых поднимаются вопросы выстраивания новой архитектуры европейской безопасности.
И в этой области НАТО играет ведущую роль. Портал со ссылкой на источники указывает, что Североатлантический альянс так или иначе фигурирует в переговорных позициях обеих сторон. Он напоминает о публикациях, в которых утверждалось, что Россия требует возвращения Финляндии к внеблоковому статусу и отказа от расширения НАТО. Украина же продолжает настаивать на вступлении в альянс.
Все эти вопросы в рамках переговоров будут обсуждаться лишь группой избранных стран, в то время как то же решение о возможном принятии в альянс Украины должно быть одобрено всеми 32 странами—членами НАТО на саммите. Исходя из этого, портал делает вывод: решение об отказе от саммита альянса вряд ли своевременно и целесообразно на фоне процесса украинского урегулирования.