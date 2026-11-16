НАТО уходит в тень

Генсек НАТО Марк Рютте, отмечает Associated Press, в разговоре с агентством попытался преуменьшить значение отмены саммита и сокращения министерских встреч. «Мы проявляем гибкость в отношении саммитов НАТО и проводим саммиты, когда это необходимо»,— сказал он агентству. Однако и Associated Press, и Reuters убеждены: речь идет о возвращении к практике проведения саммитов раз в два года. До присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе в НАТО было принято встречаться на уровне лидеров раз в два года. С переориентацией на отражение «российской угрозы» и приходом к власти Дональда Трампа в 2017 году в альянсе закрепилась практика ежегодных саммитов. Они были призваны усилить координацию союзников и одновременно успокоить американского лидера, который уже в те годы высказывал недовольство слишком низкими расходами на оборону среди европейцев. Сейчас же, по иронии судьбы, второй срок Трампа и украинский конфликт привели к обратному эффекту.