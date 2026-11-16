Госдума отложила проект онлайн-продажи вина через «Почту России»
Совет Госдумы 16 ноября снял с рассмотрения во втором чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Об этом «Ъ» сообщила депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, рассмотрение отложено на неопределенный срок. Как пояснила депутат, против инициативы были регионы, включая Москву и Московскую область.
Законопроект был принят в первом чтении 11 ноября. Документ предусматривает трехлетний эксперимент по онлайн-продаже российского вина, включая игристые и крепленые сорта. Заказы вина предлагалось сделать через специализированный сайт «Почты России», а получить — в почтовом отделении или с доставкой по адресу. География эксперимента охватывала Москву и Московскую область с возможностью расширения на другие регионы.
Доставлять вино разрешалось не ранее чем через 24 часа после оформления заказа, а для подтверждения возраста предполагалось использовать «Госуслуги». Инициативу внесло правительство в апреле 2023 года для поддержки отечественных виноделов и создания дополнительного канала сбыта. Глава «Почты России» Михаил Волков заявлял о готовности инфраструктуры к запуску продаж.