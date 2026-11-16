Госдума отложила проект онлайн-продажи вина через «Почту России»

Совет Госдумы 16 ноября снял с рассмотрения во втором чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Об этом «Ъ» сообщила депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, рассмотрение отложено на неопределенный срок. Как пояснила депутат, против инициативы были регионы, включая Москву и Московскую область.