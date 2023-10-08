Сенатор Грэм призвал бомбить Иран в случае атаки движения «Хезболла» на Израиль
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что Соединенные Штаты должны нанести удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам в случае, если движение «Хезболла» атакует Израиль. Политик считает, что только такие ответные меры Вашингтона могут положить конец агрессии в отношении Израиля.
В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) американский политик написал, что считает Иран причастным к нападению боевиков палестинского исламского движения «Хамас» на территорию Израиля. «Все правы, предполагая, что варварскому нападению ХАМАСА на Израиль способствовал Иран»,— подчеркнул он.
По его словам, Соединенные Штаты должны дать «разрушительный ответ», если военизированная ливанская шиитская организация в ближайшее время атакует Израиль со стороны Ливана. «Атака "Хезболлы" и других иранских ставленников была бы разрушительной для израильских систем обороны. Если такое нападение произойдет, Израиль и Соединенные Штаты должны нанести удар по иранским нефтеперерабатывающим заводам и нефтяной инфраструктуре, которые являются источником жизненной силы иранской экономики»,— пояснил господин Грэм, уточнив, что уже донес эту свою позицию «до разных людей на Ближнем Востоке».
7 октября «Хамас» начал ракетный обстрел Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.
Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Представители «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов. Количество погибших в Израиле превысило 700 человек, в секторе Газа — 400.