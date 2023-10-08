В Санкт-Петербурге не разрешают возлагать цветы к консульству Израиля

У консульства Израиля в Санкт-Петербурге не разрешают оставлять цветы. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на корреспондента.

«На месте находятся сотрудники полиции. Ситуацию объясняют так: согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет. В результате люди, несущие цветы, разворачиваются обратно»,— пишет «Фонтанка».

Издание отмечает, что консульство Израиля в Санкт-Петербурге находится в бизнес-центре Renaissance Pravda, здание которого принадлежит турецкой инвестиционной компании Renaissance Development. У посольства Израиля в Москве, как сообщает «РИА Новости», ограничений на создание стихийного мемориала нет.

Накануне палестинское движение «Хамас» начало ракетный обстрел Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа.

Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по территории Ливана, откуда ранее велась стрельба по израильской территории. В стране объявили массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов. Количество погибших в Израиле превысило 700 человек, в секторе Газа — 400.

Петр Бузлаев