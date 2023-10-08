Астронавтов оденут в Prada

Prada создаст скафандры для полетов на Луну: о партнерстве с брендом сообщила американская компания Axiom Space. В ходе ее миссии Artemis III астронавты должны высадиться на поверхность естественного спутника Земли. Отмечается, что скафандр от Prada разработают на базе уже существующего защитного костюма NASA, но сделают его более гибким и защищенным. Инженеры и модельеры будут работать вместе на всех этапах проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Jasso / Reuters Фото: Carlos Jasso / Reuters

Насколько для Prada выгодно такое сотрудничество? И ждать ли аналогичных шагов от других люксовых марок? Гендиректор агентства Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс считает, что пример итальянского модного дома может оказаться для индустрии заразительным:

«Prada — бренд, который от сезона к сезону не сидит на одной коммерческой концепции, а постоянно развивается.

Такое сотрудничество выделяет модный дом в совершенно другую категорию, они заходят на территорию tech-брендов.

Кроме того, подобные специальные проекты потом живут бесконечно, это будет в экспозициях музеев и на страницах учебников. То есть это означает не только пиар-эффект, но и амбиции оставить след в этом мире.

Вместе с тем у Prada есть молодежная линия, для которой они уже используют передовые технологии для яхтинга и парусного спорта. Вообще в мире моды есть отдельная категория tech-компаний — Stone Island, North Face, C.P. Company, Patagonia, Adidas, которые занимаются не только и не столько дизайном, сколько именно разработками текстиля или одежды с дополненными функциями, позволяющих людям выживать в экстремальных ситуациях.

Одежду для космонавтов, в частности, делала компания Under Armour. Columbia занималась техническими тканями для запускаемых аппаратов, обшивок и так далее.

Можно говорить о том, что технологии сейчас — двигатель модной индустрии. Я уверена, что бренды обратят внимание на такой шаг. Сотрудничество не будет ограничиваться, например, только "Формулой-1". Например, технологичность — это всегда олимпийская форма. В Америке ею занимается Ralph Lauren. Louis Vuitton на следующую Олимпиаду будет создавать комплекты одежды для французов, а бренд Uniqlo — для Швеции».

Как заявили в Axiom Space, их заинтересовал опыт итальянского модного дома в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна. Однако, скорее всего, Prada будет отвечать лишь за декоративные элементы скафандра, полагает космонавт Антон Шкаплеров, который четыре раза летал на МКС:

«Конструкция российских скафандров отличается от американских, причем есть костюмы, которые используются внутри корабля, они зависят от всех систем, которые там есть: кислород, воздух, связь. Существуют модели для выхода в открытый космос, то есть это мини-космические корабли, есть версии для высадки на Луну или Марс.

Космонавтам, в принципе, совершенно неважно, как выглядят скафандры, главное — чтобы они были функциональными, мягкими и удобными.

Axiom Space — коммерческая компания, которая занимается полетами туристов. Естественно, миллиардеры, которые платят огромные деньги за полеты, хотят выглядеть красиво.

Поэтому, думаю, Prada просто какой-то дизайн внешней оболочки сделает, некий туристический вариант скафандра.

Что касается облика космонавтов, то им выдают и часы, предназначенные для полетов, можно носить и свои личные. Можно также взять обручальное кольцо, очки в футляре. Если говорить про одежду, то разрешены и какие-то футболки. Главное — чтобы материалы были несильно пахнущие, из нормального, качественного материала.

Например, когда снимали фильм "Вызов", режиссеру Климу Шипенко разрешили взять с собой футболку, которую он всегда надевает в первый день съемок всех своих картин — у него такая традиция.

Эти вещи приносят за 30 суток, не позднее, их проверяют, дальше они сдаются врачу-эпидемиологу, который отвечает за то, чтобы они дальше проходили дезинфекцию. После их помещают в специальные пакеты и дней за пять до старта закладывают уже в корабль, где находится экипаж».

До сих пор космических туристов отправляли только на МКС. Полететь к Луне, как ожидают в NASA, они смогут в конце 2025-го или в 2026 году.

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Елизавета Скобцова