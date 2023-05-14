Haven-1 включается в гонку

Стартап Vast совместно с компанией Илона Маска обещает запустить свой аналог МКС к 2026 году. В отличие от других подобных проектов, станция Haven-1 будет небольшой, около 10 м в длину и 4 м в диаметре. Разработчики позиционируют ее и как первую «бюджетную» космическую станцию. На низкую околоземную орбиту ее должна доставить ракета-носитель Falcon от компании Маска SpaceX. На станции планируется проводить научные исследования и принимать космических туристов, до четырех человек за раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VAST SPACE LLC. Фото: VAST SPACE LLC.

Сейчас разрабатывается еще несколько частных космических станций. Это проекты компаний Axiom Space, Nanorex, Northrop Grumman и Blue Origin. Последние три получили финансирование NASA.

Стартап Vast может опередить их за счет своих скромных амбиций, отметил научный журналист, популяризатор космонавтики Виталий Егоров: «Если посмотреть концепты, опубликованные Vast, видно, что их станция очень маленькая, по сути, это один модуль. Кроме того, она очень плотно связана с инфраструктурой SpaceX, то есть ее конструкция четко вписывается в габариты обтекателя ракеты Falcon.

Конечно, если американская компания эти технологии уже разработала или разрабатывает для государственного заказчика, но при этом появляется и коммерческий, то это выгодно для последнего, так как часть его работы оплачена. Также это на руку и компании SpaceX, потому что у нее расширяется количество клиентов.

Вместе с тем в США сейчас развиваются сразу несколько проектов коммерческой частной космической станции. Некоторые из них инициированы самим NASA, некоторые появились самостоятельно.

Наверное, больше всего продвинулась компания Axiom, которая планирует начать наращивание американского сегмента МКС.

Они уже сейчас заказали в Европе изготовление первого модуля, условно говоря, он будет как гостиничный номер на космической станции. Потом они надеются построить их еще несколько и фактически отделить от МКС. Кроме того, Axiom занимается коммерческими турами на станцию при помощи кораблей Crew Dragon SpaceX».

Частные космические станции должны прийти на смену МКС, из-за высокой степени износа ее планируется использовать до 2030 года, а затем увести с орбиты и затопить. В этом случае крупной станцией в космосе останется китайский проект Tiangong. КНР завершает ее строительство и уже отправляет туда тайконавтов.

Создание многих частных станций при этом может остановиться на стадии проекта, подчеркнул эксперт в сфере космонавтики Александр Хохлов. Он допускает, что стартап Vast действительно запустит свою станцию первым, но просуществует она недолго:

«Судя по всему, компания планирует просто рекламным образом побить рекорд, что они запустили первую одномодульную коммерческую станцию, ведь другие четыре проекта долговременные. Там предусматриваются и пилотируемые корабли, и грузовые корабли, которые будут использоваться, в частности, для доставки топлива.

В случае с коммерческой станцией Vast не описаны грузовые корабли, вероятно, она будет одноразовой. То есть предполагается быстренько запустить модуль, отправить к нему экипаж, а после этого он скорее всего сгорит. Может быть, потом у них в планах сделать следующую станцию, которая уже будет долговременной, с искусственной гравитацией, с вращением.

Что касается планов NASA в сфере частных орбитальных станций, то оно очень часто выбирает несколько игроков. США после МКС не будут делать больше станций на низкой орбите. В планах — создать международную Gateway на окололунной орбите. Вот там уже будет NASA с партнерами работать. На низкой же орбите американцы хотят арендовать места в кораблях и на станции.

Есть выгодная история — это отправка государственных астронавтов из третьих стран, например, арабских или европейских. Так, сейчас в составе экипажа МКС на такой дружественной и, может, действительно, коммерческой основе находится астронавт из ОАЭ. А на миссии Axiom Space — два астронавта из Саудовской Аравии».

Строительство новой российской орбитальной станции планировали начать к 2024-му. Тогда же в «Роскосмосе» собирались отказаться от использования российского сегмента МКС, однако месяц назад его эксплуатацию продлили до 2028-го. Запуск первого модуля станции намечен на 2027 год.

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Елизавета Скобцова