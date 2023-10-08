Финансы 08.10.2023, 22:19 Как выглядит прогрессивная шкала в некоторых странах Минимальные и максимальные налоговые ставки (%) Австралия 0–45 Австрия 0–55 Азербайджан 14–25 Бельгия 25–50 Великобритания 0–45 Германия 0–45 Греция 9–44 Дания 12,09–52,07 Израиль 10–50 Индонезия 5–35 Исландия 31,45–46,25 Испания 19–47 Италия 23–43 Канада 15–33 Кипр 0–35 Китай 3–45 Куба 15–50 Латвия 20–31 Литва 20–32 Люксембург 0–42 Нигерия 7–24 Нидерланды 19,03–49,5 Новая Зеландия 10,5–39 Норвегия 22–39,5 Палестина 5–15 Польша 12–32 Россия 13–15 Словакия 19–25 США 10–37 Таиланд 5–35 Танзания 8–30 Турция 15–40 Финляндия 0–31,25 Франция 0–45 Хорватия 20–30 Чехия 15–23 Чили 0–45 Швейцария 0–11,5 Швеция 0–20 ЮАР 18–45 Южная Корея 6–45 Источники: сайты налоговых ведомств и налоговых консультантов.