Вертолетчики опасны на «Дону»

Как стало известно “Ъ”, военные суды в Ростовской области не позволили перевести в гражданско-правовую сферу уголовное дело о необычной аварии с участием военного вертолета. Совершая перелет с аэродрома базирования на соседний, экипаж зачем-то перешел на бреющий полет, зацепил и оборвал провода линии электропередач (ЛЭП), а затем тащил их за собой до тех пор, пока висящий на обрывках изолятор не пробил голову оказавшемуся под вертолетом водителю автомобиля. По мнению судей, обвиняемые по этому делу военные летчики не просто нарушили правила полетов, а поставили под угрозу жизни и здоровье мирных граждан и должны нести за это уголовную ответственность.

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Авария вертолета Ми-8МТВ-2 685-го отдельного смешанного авиаполка особого назначения Росгвардии, дислоцированного в Ростове-на-Дону, произошла 10 сентября прошлого года. В этот день летчики Николай Бородов и Дмитрий Исаенко, как сказано в материалах уголовного дела, совершали полет без вооружения в Каменск-Шахтинский. Примерно через час после вылета с аэродрома Ростов (Центральный) командир экипажа Бородов передал управление машиной летчику-штурману Исаенко, а тот «без наличия какой-либо угрозы безопасности полета» перешел на так называемый афганский вариант прохождения маршрута — снизился до высоты 5–12 м над землей и повел машину дальше в этом «коридоре».

Как объяснял позже сам пилот Исаенко, таким образом он выбрал зону с меньшей турбулентностью и просто облегчил себе управление вертолетом.

Около 13:30 машина, шедшая в 5,6 м над землей на скорости 234 км/ч, стала пересекать федеральную автотрассу М4 «Дон» в районе хутора Калиновка Красносулинского района, но прежде чем оказаться над дорожным полотном, «нырнула» под провода идущей вдоль обочины дороги линии электропередачи. Ми-8, как сказано в материалах дела, оборвал провода и даже обрушил «несколько опор», однако удержался в воздухе. Дмитрий Исаенко продолжил полет вместе с волочащимися за машиной обрывками проводов и висящим на них керамическим изолятором, который в итоге угодил в лобовое стекло движущегося по трассе «Дон» Volkswagen Touran.

Как позже установила экспертиза, изолятор пробил насквозь лобовое и заднее стекла иномарки, а дальше ударил в борт прицепа идущего следом «КамАЗа», оставив на его металле приличных размеров «продольную вмятину».

При этом водителю Touran, как сказано в заключении судмедэкспертизы, он причинил «многооскольчатые переломы костей черепа и лицевого скелета с размозжением и полной травматической экстракцией (удалением) головного мозга». Водитель скончался мгновенно.

54-й военный следственный отдел (ВСО) СКР квалифицировал случившееся как нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее гибель человека, а вертолетчики Бородов и Исаенко были обвинены по соответствующей ст. 351 УК РФ. В постановлении о привлечении их к уголовной ответственности следователь сослался примерно на десяток проигнорированных экипажем ведомственных документов гражданской авиации, Росгвардии и Минобороны, запрещающих пилотам движение на предельно малых высотах. За, вероятно, совершенное преступление господа Бородов и Исаенко могли бы получить до семи лет колонии, однако представитель 54-го ВСО сам обратился в Новочеркасский гарнизонный военный суд с ходатайством о прекращении их уголовного преследования и замене его на «применение мер уголовно-правового характера» в виде судебного штрафа.

Его решение активно поддержали защитники пилотов, рассказавшие в гарнизонном суде, что их клиенты раскаялись, признали вину и компенсировали затребованный родственниками погибшего водителя материальный вред и моральный ущерб в размере 3 млн 900 тыс. руб.

Кроме того, пилоты, по словам их адвокатов, оказали «благотворительную помощь» военному госпиталю и перечислили 5 тыс. руб. своему полку, хотя и не нанесли ему ущерба. Защитники отметили, что согласно показаниям инженера авиационного отдела Южного округа войск нацгвардии, в аварии был разрушен левый двигатель Ми-8 стоимостью 1 млн 239 тыс. руб., однако заявлять претензии к пилотам ведомство не стало, поскольку вертолет и так подлежал плановому ремонту в марте 2024 года.

«Дальнейшее уголовное преследование обвиняемых не изменит последствия уже допущенных ими нарушений,— пояснил суду один из адвокатов.— Зато приведет к увольнению двух квалифицированных пилотов и ветеранов боевых действий, которые могли бы выполнять специальные задачи в зоне СВО».

Таким образом, следствие и защита, можно сказать, выступили с консолидированной позицией, однако суд с ней не согласился. Не принял аргументы адвокатов и Южный окружной военный суд, в котором защитники попытались обжаловать решение суда первой инстанции. Постановление гарнизонного суда там назвали «законным и обоснованным», пояснив авторам жалобы, что прекращение уголовного преследования и замена его штрафом «является правом, но не безусловной обязанностью суда». Как следует из постановления окружного суда, организованный обвиняемыми полет на недопустимо малой высоте, при наличии большого количества препятствий в виде ЛЭП и автодороги федерального значения «создал реальную угрозу жизни и здоровью граждан, а также интересам безопасности государства в сфере обороноспособности», поэтому их уголовное дело не может быть прекращено. Таким образом, разбирательство по делу, которое продолжается в гарнизонном суде, завершится приговором.

Сергей Машкин