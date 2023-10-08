Бизнес прописывается в Узбекистане

Бизнес потянулся в Узбекистан: количество компаний с российским капиталом в республике выросло вдвое. Такими данными за последние три года поделились в посольстве Узбекистана в Москве. Всего подобных компаний в стране — около 3 тыс. Какие возможности открывает местный рынок для российских предпринимателей? Об этом — Сабина Адлейба.

В прошлом году, по данным узбекских властей, больше всего иностранных предприятий в стране открыли именно россияне. Речь тогда шла примерно о 1 тыс. компаний, сейчас их втрое больше.

Среди тех, кто решил освоить узбекский рынок, например, ритейлер «Магнит», маркетплейс Wildberries и сервис доставки товаров Broniboy. Популярные российские фуд-сети — «Сыроварня» и Dizengoff 99 — открыли свои точки в столице республики Ташкенте.

Чем рынок Узбекистана привлекает бизнес? По словам директора по стратегии и инвестициям сети «Магнит» Андрея Бодрова, это особенности инфраструктуры и средний возраст потенциальных клиентов:

«Население страны — почти 40 млн человек, то это один из крупнейших с этой точки зрения рынков в СНГ. При этом более половины составляют молодые люди в возрасте до 30 лет, здесь очень много детей в каждой семье.

Вместе с тем молодые поколения подвержены всем современным трендам, работает цифровой инфраструктурный фактор. Кроме того, населенные пункты в Узбекистане очень плотно расположены, если сравнивать, например, с Казахстаном, где население рассредоточено по территории всей страны».

Интерес к Узбекистану растет. Косвенно об этом свидетельствуют данные местных властей: в 2022-м россияне пересекали границу страны более чем в два раза чаще, чем годом ранее.

Подкупает отношение к российскому бизнесу в стране, заметил управляющий партнер консалтинговой компании LWM Ленар Рахманов: «Они создали особую экономическую зону, в которой приютили очень много компаний, в частности, из Татарстана.

Бизнес открыл здесь свои офисы, производства, и прямо на уровне вице-премьера собрал большой лоббистский пул».

Четыре года назад в этой экономической зоне был открыт IT-парк на 6,5 га с бизнес-центрами, офисными и жилыми помещениями. Попасть туда несложно: юридическое лицо можно зарегистрировать в течение дня, размер уставного фонда — от $1.

Нет и входных KPI, то есть компании необязательно иметь определенное число сотрудников или высокую прибыль. Единственное требование — профиль предприятия должен соответствовать одному из 18 видов деятельности в IT-секторе. Правда, по сути, речь идет о любой компании, экспортирующей свои услуги через интернет.

Стать резидентом парка можно через 12 дней после подачи заявки, и этот статус дает множество льгот, говорит генеральный директор компании «Наноэкохим» Айдар Гимадеев, который воспользовался этой возможностью полтора года назад:

«Налог на прибыль здесь составляет 0%. В принципе, в Узбекистане и НДС очень интересный — 12%, то есть для российского бизнеса это, можно сказать, офшор.

Очень хорошие склады, производственные площади. При этом стоимость аренды квадратного метра за производственное помещение — $3, за офисное — $5. У нас уже пошли первые экспортные сделки, мы поставляем товары в Казахстан, Турцию и Россию.

Здесь сравнительно за невысокие зарплаты доступна молодая рабочая сила, люди хорошо понимают русский язык. Бухучет достаточно для нас понятен, все стандарты, по которым мы работаем в России или Турции, намного сложнее».

Правда, есть и сложности, во многом узбекский рынок уступает российскому, продолжает Андрей Бодров из сети «Магнит»: «Например, располагаемые доходы населения, хоть и растут, но при этом драматически ниже того уровня, который есть в России. Сильна приверженность традиционным каналам, так называемым базарам, на которых люди знают конкретных продавцов».

Вместе с тем пока российские компании не так активно выходят на рынок Узбекистана и отдают предпочтение Грузии, Армении и Казахстану. Так, в Тбилиси заявляли, что с марта 2022-го по июль 2023-го в республике открыли свыше 21 тыс. фирм с российским капиталом, что в три раза больше, чем за последние 27 лет.

Но бизнесмены, которые делают выбор в пользу Узбекистана, получают очевидное преимущество, подчеркнул менеджер по работе с партнерами компании «Релокод» Илья Курасов:

«Один из основных плюсов — это то, что денежные средства до сих пор ходят. То есть существует список санкционных банков на территории России, из которых невозможно осуществить трансакции, но есть вариант открыть счета в других альтернативных кредитных организациях и отправить средства на счет вашей компании в Узбекистане.

Таким образом, соответственно, можно дальше переводить деньги в любую страну, конвертировать их в любую валюту и отправлять дальше в Европу, в США, куда угодно».

В целом экономический прогноз для Узбекистана благоприятный. По оценке Азиатского банка развития, в 2023-м и 2024-м годах ВВП страны вырастет на 5%. При этом среди рисков для экономики аналитики называют антироссийские санкции и их влияние на экспорт.

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