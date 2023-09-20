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Коммерсантъ FM
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Одежде негде шиться

Почему отечественные бренды стали изготавливать продукцию в Киргизии и Узбекистане

Российские марки одежды переезжают в страны СНГ. «Снежная королева» и Melon Fashion Group, которой принадлежат Zarina, Befree, Love Republic и Sela наращивают производство в ближнем зарубежье. Компании начали шить одежду в Киргизии, Узбекистане и Казахстане. Производство там в среднем дешевле на 20-50%, если сравнить с Турцией, Россией или Китаем, с фабриками которых в основном прежде работали бренды. С чем еще связан такой тренд? И почему компании отказываются от производства в России? Расскажет Александр Мезенцев.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Производство одежды в странах СНГ привлекает компании в первую очередь из-за стоимости. На фоне обесценивания рубля услуги фабрик прежде популярных Китая или Турции заметно подорожали. В то время как производства ближнего зарубежья готовы предложить и более выгодные условия, и иногда даже принять оплату в рублях, рассказал глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько:

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«Если компании, которые готовы производить одежду и размещать коллекции на своих фабриках, готовы принимать оплату в местной валюте либо в рублях — это классная история и спасение для многих производителей одежды. Основная бизнес-идея заключается в том, чтобы не переплачивать за разницу курсов валют».

Платить в рублях компании могли бы и в России. Однако местные производители едва ли способны удовлетворить спрос. Локальные бренды активно наращивают свое присутствие на рынке, и гарантировать необходимый объем товара российские фабрики не способны по техническим причинам, считает гендиректор агентства Infoline Иван Федяков:

«Это связано не только с тем, что рабочая сила там дешевле. Во-первых, в России ощущается очень острый дефицит комплектующих, необходимых для производства. Во-вторых, оборудования не хватает. А в том случае, если станок выходит из строя, то починить его становится очень сложно. В регионах Центральной Азии наращиваются производственные кластеры, связанные с выпуском продукции легкой промышленности».

Производить одежду в России еще и часто дороже. А многие фабрики перегружены и не принимают заказы. На этом фоне некоторые менее крупные бренды пытаются развивать собственные предприятия, рассказала pr-менеджер школы Fashion Factory Анастасия Федорова:

«Небольшие локальные бренды, которые чувствуют себя достаточно уверенно, открывают свои собственные производства. Форматы могут быть разные: небольшой собственный цех или большое производство, которое создано совместно с другими брендами. Наличие собственного цеха делает их более мобильными, ускоряет разработку новых моделей, помогает оптимизировать расходы».

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Другой привлекающий фактор — скорость выполнения работ. Швейные предприятия стран СНГ предлагают сроки от трех до 20 дней. Доставка товара из Киргизии или Узбекистана тоже выигрывает по времени, если сравнивать с Китаем. Но на этом плюсы заканчиваются. Качество продукции там существенно ниже, отмечает гендиректор Finn Flare Ксения Рясова:

«Мы еще год назад попытались произвести что-то в Узбекистане и столкнулись с абсолютно некачественной продукцией, задержкой сроков. В общем, пришлось оставить товар, так как продавать его было невозможно, он был ужасный.

Знаю, что многие мелкие компании производят в Киргизии — те, что торгуют на Wildberries. Такие фирмы-однодневки бьются за скорость поставки, минимальную цену. И я слышала, что цены в Киргизии растут. Наш опыт —печальный, поэтому мы продолжаем работать с монстрами легкой промышленности — Китай, Вьетнам, Индия, Бангладеш, Турция».

Рост объема заказов от российских компаний в СНГ неравномерен. Как отмечает Fashion Consulting Group, наиболее заметно увеличение в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Более медленные темпы — в Киргизии.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко

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