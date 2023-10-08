Минобороны РФ предлагает лишить Северный флот статуса военного округа

Министерство обороны России предложило провести реорганизацию Северного флота с лишением его статуса военного округа. Ведомство уже разработало проект соответствующего указа главы государства.

В Минобороны обосновывают необходимость упразднения статуса Северного флота как отдельного военного округа изменениями в структуре ведомства. Как отмечают в министерстве, все регионы, относившиеся к военному округу Северного флота (Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Мурманская и Архангельская области, войдут в создающийся в России Ленинградский военный округ.

О создании в РФ Московского и Ленинградского военных округов глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил в декабре прошлого года. 9 августа коллегия Минобороны рассмотрела этот вопрос и официально утвердила решение о создании новых военных округов. Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский говорил, что это будет сделано до конца 2023 года. Предполагается, что Ленинградский округ будет заниматься угрозами со стороны вступившей в НАТО Финляндии и уже давно являющейся членом альянса Эстонии, а Московский — на украинском направлении.

Александр Кислов