Генштаб: в вооруженных силах РФ в этом году сформируют еще два военных округа

В вооруженных силах РФ в 2023 году сформируют общевойсковую и воздушную армии и два военных округа — Московский и Ленинградский, заявил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. По его словам, также будут сформированы армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов»,— написал господин Бурдинский в статье для июньского номера журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

Президент Владимир Путин с 2023 года увеличил штатную численность вооруженных сил РФ на 137 тыс. человек, до 2,04 млн (1,15 млн — военнослужащие). В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих в российской армии до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. Господин Путин это поддержал. Министр также предложил увеличить призывной возраст с 18–27 до 21–30 лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Растет возраст духов».