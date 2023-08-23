ОАК получила дополнительный заказ на боевые самолеты для новых военных округов

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) получила заказ на строительство боевых самолетов для Московского и Ленинградского военных округов. Об этом сообщил ее генеральный директор Юрий Слюсарь.

«По ГОЗу мы получаем дополнительный заказ, вы же знаете о планах создания новых военных округов, формирования новых частей, у них будет в том числе авиационная составляющая. К изначальным планам добавляются новые задачи»,— сказал господин Слюсарь «РИА Новости».

В декабре 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил создать два новых военных округа — Московский и Ленинградский. 9 августа Коллегия Минобороны рассмотрела этот вопрос. Замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский говорил, что это будет сделано до конца 2023 года.

Олеся Павленко