Умер экс-клавишник «Руки Вверх» Владимир Капырин

Бывший клавишник группы «Руки Вверх» Владимир Капырин скончался на 37-м году жизни в Москве, передает «РИА Новости». Труп Владимира Капырина с пробитой головой обнаружил отец музыканта –– композитор Дмитрий Капырин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / capirin Фото: vk.com / capirin

Со слов Дмитрия Капырина, Владимир не выходил на связь несколько дней. Когда Дмитрий приехал в квартиру сына, он обнаружил тело Владимира с пробитой головой. Однако правоохранители сообщили, что «телесных повреждений в виде пробитой головы не имелось». По предварительной версии силовиков, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Концертный директор группы «Руки Вверх» Роберт Погосян отметил, что Владимир Капырин не работает в ней с 2019 года. Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Джазовый пианист, лауреат множества джазовых премий. Несколько лет гастролировал с группой «Руки Вверх». Также господин Капырин работал с квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и группой «Харизма».

Александра Горошилова