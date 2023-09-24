Маршрут проложат по прямой

Москва возобновляет прямое авиасообщение с Гонконгом, рейсы без пересадок запускает «Аэрофлот». Авиакомпания начнет полеты до китайского мегаполиса с 23 декабря. Цена билетов начинается с 45 с лишним тысяч рублей. Перевозчик ожидает, что маршрут будет востребован для туризма и деловых поездок.



Хотя продажи только начались, спрос на отдых в Гонконге уже заметно вырос, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, прямые рейсы значительно снизили стоимость путевок:

«Это тот перелет, который даже дешевле, чем, скажем, рейс на Пхукет, который стоит 80 тыс. руб., а иногда за 100 тыс. руб. переваливает. Поэтому мы видим очень хорошие перспективы у маршрута.

Информация буквально недавно появилась, а спрос уже достаточно большой. Люди хотят летать в Гонконг, это не материковый Китай, это ближе к Сингапуру, в который у нас рейсов нет.

Туда полетят небедные люди, в первую очередь, бизнесмены и тем, кому интересны как экскурсионные программы, так и пляжный отдых.

Вместе с тем в Гонконге самое лучшее размещение в Китае, потому что он очень долго принадлежал Великобритании, и там сервис высочайшего уровня, а зарплаты в три-четыре раза превышают средние по стране, соответственно, местные люди привыкли к хорошему сервису в отелях.

Оборотная сторона медали — это высокие цены. Четырехзвездный отель стартует примерно от $150 за сутки с завтраком на двоих, и $200-$500, если мы говорим о люксах. То есть тур на неделю обойдется примерно в $900, добавьте два билета, условно говоря, и итоговая стоимость составит примерно $1200- $1300».

Директор модного дома Raschini, председатель Ассоциации делового сотрудничества между Россией и Гонконгом Сергей Викулин отмечает, что предприниматели в этом году стали чаще интересоваться поездками в мегаполис. Особенно, по его словам, это касается представителей IT-индустрии и рынка товаров люкс-сегмента:

«Конечно, там в первую очередь развивается бизнес, связанный с компьютерами и программным обеспечением, потому что Гонконг всегда традиционно был одним из основных лидеров по продаже в том числе бытовых, электронных приборов.

На второе место я поставил бы ювелирный бизнес, потому что, конечно, после ухода европейских компаний, в первую очередь, швейцарских, образовалась определенная ниша. И все больше и больше российских предпринимателей использует этот регион для производства и закупки ювелирных изделий.

Одежда очень активно развивается, поставки через Гонконг идут, в общем, достаточно неплохо. В этом отношении я уверен, что интерес будет только увеличиваться.

Гонконг открылся в конце марта 2023 года после связанных с COVID-19 ограничений. Количество заявок на посещение увеличилось кратно. В марте 2019 года на ювелирную выставку с горем пополам удалось собрать 30 человек, в этом году туда отправилась делегация из 60 бизнесменов.

Так что интерес, конечно, растет, тем более Гонконг всегда являлся достаточно удобным хабом. Я уверен, что рейсы туда будут пользоваться неснижаемым спросом.

Например, мне в апреле нужно было отправиться в Гонконг, и я не нашел билетов в бизнес-класс на рейсы туда, был как раз какой-то пиковый период. Летел в итоге через Бангкок, и это еще то удовольствие: из Москвы в Бангкок, оттуда в Гонконг. Это несильно приятное по продолжительности и энергозатратам путешествие.

Вместе с тем в этом городе все достаточно дорого по сравнению, допустим, с Европой, и, конечно, там абсолютно уникальная разноплановая культура. Великолепный, допустим, японский квартал, там очень большая английская, французская, немецкая диаспоры.

Каждый найдет для себя что-то, в общем, на свой вкус и кошелек. На мой взгляд, там одни из самых вкусных в мире ресторанов, невероятных, представлены все ведущие шефы мира. Есть что посмотреть.

В принципе, чтобы там ни в чем себе не отказывать, думаю, стоит закладываться в минимум $300 на человека в день, наверное, быть готовым тратить больше».

Гонконг второй год подряд занимает первое место в рейтинге самых дорогих в Азии городов для деловых поездок. Список составляет консалтинговая компания ECA International. Согласно исследованию, одни сутки пребывания в мегаполисе обойдутся бизнесмену в среднем $520.

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Петр Шадрин