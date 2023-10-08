В Челябинске после аварии на ТЭЦ-3 все дома подключили к теплу

После ликвидации аварии на Челябинской ТЭЦ-3 (принадлежит ПАО «Форвард энерго») во всех домах, попавших под отключение, запустили отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Сейчас в южной зоне Металлургического района ведется регулировка параметров теплоснабжения силами управляющих компаний. Здесь жители 41 дома дольше всех оставались без тепла и горячей воды. На регулировку может уйти от нескольких часов до полутора суток. В Тракторозаводском все параметры приведены в норму.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария на Челябинской ТЭЦ-3 произошла в ночь с 5 на 6 октября. В результате часть жилфонда на северо-западе города, в Металлургическом и Тракторозаводском районах остались без тепла и горячей воды. На утро 6 октября отопление отсутствовало в 258 жилых домах в Металлургическом и Тракторозаводском районах. На утро 8 октября – в 41.

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