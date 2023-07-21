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Коммерсантъ FM
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Amazon построит комплекс по подготовке космических спутников к запуску

Компания Amazon вложит $120 млн в строительство комплекса по подготовке к запуску коммерческих спутников в рамках Project Kuiper по обеспечению широкополосного доступа в интернет в любой точке Земли. Как сообщает CNBC, комплекс площадью более 9 тыс. кв. м будет построен на территории Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде.

Планируется, что строительство будет завершено в конце 2024 года. Комплекс будет одним из последних этапов перед выводом на орбиту, их там будут готовить к запуску на борту ракет-носителей компании United Launch Alliance и компании Blue Origin, которая, как и Amazon, принадлежит Джеффу Безосу. Реализацией Project Kuiper занимается подразделение Amazon Kuiper Systems, созданное в 2019 году для работы по созданию спутниковой группировки, которая обеспечивала бы широкополосный доступ в интернет. Всего в рамках проекта на низкую околоземную орбиту планируется вывести 3236 спутников.

Алена Миклашевская

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