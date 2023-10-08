«Лавру» продумывают киноформу

Эмир Кустурица планирует экранизировать роман «Лавр» Евгения Водолазкина. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», сербский режиссер и российский писатель встретятся 20 октября в Ясной Поляне, чтобы обсудить детали проекта. Роман «Лавр» отсылает к жизни средневековой Руси XV-XVI веков. Главный герой произведения — травник Арсений — обладает даром исцеления. После смерти тайной возлюбленной он отправляется паломником в Иерусалим и постригается в монахи, выбрав имя Лавр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сейчас права на экранизацию книги принадлежат телеканалу «КиноТВ». Роман Евгения Водолазкина совпадает со стилем, в котором работает Кустурица, отметил литературный критик и журналист Алексей Колобродов:

«Это очень киношная вещь. "Лавр" — это собственный побег Водолазкина за "флажки", когда собрались в одной точке действительно незаурядный стилизаторский талант и знания писателя о средневековой Руси, и просто востребованность общества на такого рода литературу в тот момент, когда роман появился, и такой очень расплывчатый контекст, который к любой эпохе бы подошел.

Вместе с тем Эмир Кустурица также работает в жанре или стилистике магического реализма. Поэтому, думаю, из этого может получиться интересный проект. Другое дело, что на сегодняшний момент и Кустурица находится в некотором периоде собственной энтропии, и Водолазкин давно не давал вещей, сопоставимых хоть сколько-нибудь с "Лавром".

Если говорить о том, как может выглядеть этот фильм, то было бы идеально, если это стало бы каким-то мостиком к раннему творчеству режиссера, ко времени цыган, такой балканской экзотики: отчасти кровавой, отчасти смешной, отчасти трагической, — очень многоплановой истории.

Но ни в коем случае, конечно, из "Лавра" не получится "Черная кошка, белый кот", и, слава богу, не получится "Завет", потому что роман — вещь трагедийная, и она более соответствует именно этому взгляду на мир».

В последние годы произведения российских современных писателей интересуют, скорее, отечественных режиссеров. Так, в 2019 году Клим Шипенко обратился к роману «Текст» Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом). В 2021-м Антон Мегердичев экранизировал книгу «Сердце Пармы» Алексея Иванова.

Проза российских современных авторов имеет большой потенциал в киноиндустрии, но только внутри страны, считает обозреватель газеты “Ъ” Михаил Трофименков:

«Сейчас русская современная литература дает очень много поводов для экранизаций. Появляются такие замечательные вещи, как "1993 год" Александра Велединского по роману Сергея Шаргунова. Я знаю, что будет экранизация романа Александра Пелевина "Гори огнем".

Нужно обладать каким-то пониманием, социальным и художественным инструментарием, для того, чтобы переводить все это на язык кино. Очень немногие это умеют делать, но есть такие режиссеры, как Велединский, теоретически Хомерики, Федорченко, которые на это способны.

Между тем Кустурица считается маргиналом в мировом кинематографе, такой бешеный дикий серб, который за Россию. Он исключен из кинематографического истеблишмента на самом деле.

Что касается популяризации российской современной литературы за рубежом, то это проблемы индустрии, а не идеологии и художественности.

Чтобы кто-то захотел купить права на тот или иной роман, он должен знать, что он существует. Все это очень многоступенчатая система».

Российские театральные режиссеры уже обращались к роману «Лавр» Евгения Водолазкина. В частности, Эдуард Бояков поставил спектакль по мотивам произведения в 2020 году на сцене МХАТа им. Горького.

6 октября режиссер представил новую версию, в этот раз на сцене Центрального академического театра Российской армии. Сам Евгений Водолазкин назвал спектакль Боякова «грандиозной постановкой».

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Мария Широкова