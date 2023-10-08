Гидрометцентр прогнозирует резкое повышение температуры в Москве с 12 октября

Низкая температура сохранится в Москве с воскресенья до среды, с четверга, 12 октября, она резко повысится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, в столице низкое атмосферное давление побьет рекорд 1971 года.

Температура будет на 4°C ниже нормы до среды и на 3–4°C выше нормы в четверг. «Погода совершенно редкая, совершенно не соответствует»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

Как объяснил специалист, Москва окажется в тыловой части циклона. В воскресенье и днем, и ночью «минимальные и максимальные значения в течение суток составят от 2°C до 5°C градусов в Москве, в области до -2°C градусов».

Атмосферное давление понижено из-за циклона, приблизившегося к столице. В воскресенье, 8 октября, ожидается минимальное значение на уровне меньше 723 мм ртутного столба. Это рекордно низкий показатель за все 145 лет метеонаблюдений для 8 октября.

Леонид Уварчев