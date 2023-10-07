Посол РФ в Израиле: конфликт с «Хамасом» вряд ли разрешится в ближайшие дни

Российский посол в Израиле Александр Викторов заявил, что ситуация с эскалацией палестино-израильского конфликта является «беспрецедентной» и горячая фаза конфликта вряд ли завершится в ближайшие дни.

«К сожалению, наблюдается беспрецедентное за последние десятилетия обострение, это дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая»,— подчеркнул дипломат в эфире телеканала «Соловьев.Live». Он также затруднился спрогнозировать возможные сроки разрешения конфликта и возвращения ситуации в мирное русло.

Сегодня утром, 7 октября, бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.

Сегодня вечером из сектора Газа вновь были выпущены ракеты. Обстрелу подверглись города Тель-Авив, Бат-Ям, Явна и Ришон-ле-Цион. Есть прямые попадания по жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

Александр Кислов