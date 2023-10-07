Пилот Red Bull Ферстаппен стал чемпионом «Формулы 1»

Пилот команды Red Bull, голландский автогонщик Макс Ферстаппен в третий раз в карьере стал чемпионом «Формулы-1», после того как финишировал вторым в спринтерской гонке Гран-при Катара.

Единственный гонщик, который мог догнать Ферстаппена в общем зачете, мексиканец из Red Bull Серхио Перес, попал в аварию, столкнувшись с пилотом Alpine французом Эстебаном Окона. Спринт выиграл австралийский автогонщик Эстебан Окон из McLaren. Третьим финишировал его партнер по команде британец Ландо Норрис.

С мая по сентябрь Ферстаппен одержал рекордные для «Формулы-1» десять побед подряд и стал практически недосягаемым в турнирной таблице.

В конце сентября, после победы Ферстаппена на Гран-при в Японии Red Bull досрочно, за шесть гонок до завершения чемпионата мира, обеспечила себе победу в Кубке конструкторов.

Подробнее — в материале «Редбуллинг».

Эрдни Кагалтынов