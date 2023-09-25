Редбуллинг

Команда Red Bull досрочно, за шесть гонок до завершения чемпионата мира, обеспечила себе победу в Кубке конструкторов. Она состоялась благодаря безупречному выступлению Макса Ферстаппена на Гран-при Японии. В Судзуке у голландца просто не было конкурентов. А уже через две недели в Катаре Ферстаппен может оформить и свой третий личный чемпионский титул. Причем для этого ему даже не обязательно участвовать в воскресной гонке — все может решиться уже по итогам субботнего спринта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа Макса Ферстаппена в Японии принесла Red Bull шестой в истории команды Кубок конструкторов

Фото: Issei Kato, Reuters Победа Макса Ферстаппена в Японии принесла Red Bull шестой в истории команды Кубок конструкторов

Фото: Issei Kato, Reuters

Предыдущий этап чемпионата мира, сингапурский, породил немало разговоров о том, что с гегемонией Red Bull в целом и Макса Ферстаппена в частности пора понемногу прощаться. Голландец впервые в сезоне финишировал за пределами подиума (на пятом месте), прервав свою рекордную, из десяти побед, серию. Причем обе машины Red Bull выглядели настолько неубедительно, что сделали актуальной версию насчет того, что все дело в новой директиве Международной автомобильной федерации (FIA), согласно которой был усилен контроль за гнущимися деталями аэродинамических обвесов машин. Дескать, Red Bull, чтобы вписаться в обновленные правила, пришлось добавить жесткости ряду элементов (предполагалось, что ранее они как-то хитро гнулись под потоком набегающего воздуха и работали как своего рода естественная система DRS — регулируемое заднее антикрыло), что тут же сказалось на скорости. Отсюда вывод, что Red Bull уже не будет такой быстрой, как раньше.

Все эти разговоры никакого фактического подтверждения не нашли. На воскресном Гран-при Японии Максу Ферстаппену равных не было. Ему потребовались два первых поворота, чтобы отбить атаки гонщиков McLaren Ландо Норриса и Оскара Пиастри (к финишу они прибыли на втором и третьем местах) и потом уже вести гонку к победе в очень спокойном режиме на машине, которую после финиша он назвал «ракетоподобной». В отличие от напарника по команде Серхио Переса, уже на старте получившего повреждение, вроде бы починившегося в боксах, но в итоге вынужденного сойти с дистанции.

Однако провал Переса никак не помешал команде Red Bull досрочно, за шесть гонок до завершения чемпионата, оформить победу в Кубке конструкторов, став недосягаемой для Mercedes (гонщики немецкой «конюшни» Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел были на финише только пятым и седьмым). Для «быков» это шестой в истории Кубок конструкторов. Четыре были добыты с 2010 по 2013 год, когда в «Формуле-1» доминировал Себастьян Феттель. Еще один — в 2022 году, уже при Ферстаппене. По количеству побед в Кубке конструкторов Red Bull занимает шестое место. Чаще титул брали Lotus (7 раз), Mercedes и McLaren (по 8), Williams (9) и Ferrari (16).

У провала Серхио Переса был и сугубо положительный для Ферстаппена момент. Мексиканец единственный, кто сохраняет теоретические шансы обойти Ферстаппена, но после его осечки отставание от лидера достигло 177 очков. А это значит, что уже через две недели, на Гран-при Катара, голландец может оформить свой третий подряд чемпионский титул. При этом ему, не исключено, будет даже не обязательно выходить на старт основной, воскресной гонки. Все вопросы можно решить уже в субботнем спринте (в нем очки получают первые восемь гонщиков — от восьми до одного по убывающей). Ферстаппену достаточно набрать три очка, чтобы стать недосягаемым для Переса. То есть даже при условии, что мексиканец спринт выиграет, приехать хотя бы шестым.

Александр Петров