Глава МОК: большинство федераций поддержали идею о допуске россиян к Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что большинство руководителей спортивных федераций поддерживают предложение допустить россиян к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, для выполнения нашей миссии»,— сообщил господин Бах изданию Inside the Games. По его информации, российские спортсмены уже в большом количестве участвуют как в различных квалификационных соревнованиях, так и в чемпионатах мира и Европы.

В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и только тех, кто публично не выступал за боевые действия на Украине.

Министр спорта России Олег Матыцин говорил, что в случае допуска россиян к Олимпийским играм на соревнованиях выступят 108 российских атлетов. Однако окончательное решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду еще не приняли. При этом президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки точно не будут выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Александр Кислов