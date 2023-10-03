Винер-Усманова: гимнастки из России не будут выступать в нейтральным статусе
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки не будут выступать в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.
Ирина Винер-Усманова
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Санкции, которыми нас обложили со всех сторон, неприемлемы для интеллигентных и культурных людей, которые говорят о демократии. Не думаю, что кто-то из моих детей сказал бы, что они могут выступать в таком формате на Олимпийских играх»,— заявила глава федерации (цитата по ТАСС).
В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и только тех, кто публично не выступал за боевые действия на Украине.
Министр спорта России Олег Матыцин говорил, что в случае допуска россиян к Олимпийским играм на соревнованиях выступят 108 российских атлетов. Однако окончательное решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду еще не приняли.
Подробнее — в материале «Паралимпийцам открыли окно в Париж».