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Коммерсантъ FM
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Винер-Усманова: гимнастки из России не будут выступать в нейтральным статусе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки не будут выступать в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

Ирина Винер-Усманова

Ирина Винер-Усманова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ирина Винер-Усманова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Санкции, которыми нас обложили со всех сторон, неприемлемы для интеллигентных и культурных людей, которые говорят о демократии. Не думаю, что кто-то из моих детей сказал бы, что они могут выступать в таком формате на Олимпийских играх»,— заявила глава федерации (цитата по ТАСС).

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и только тех, кто публично не выступал за боевые действия на Украине.

Министр спорта России Олег Матыцин говорил, что в случае допуска россиян к Олимпийским играм на соревнованиях выступят 108 российских атлетов. Однако окончательное решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду еще не приняли.

Подробнее — в материале «Паралимпийцам открыли окно в Париж».

Анастасия Ларина

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