Восемнадцать инвесторов выразили готовность реализовать курорт «Новая Анапа»

Восемнадцать потенциальных инвесторов заявили о заинтересованности в сотрудничестве по реализации проекта круглогодичного морского курорта «Новая Анапа», сообщил гендиректор АО «Корпорация “Туризм.РФ”» Сергей Сухановмы в ходе выездного совещания с заместитель председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«По ключевым направлениям совместно с краем созданы и эффективно работают семь межведомственных рабочих групп. Заинтересованность в сотрудничестве по реализации проекта уже выразили 18 потенциальных инвесторов», – рассказал Сергей Суханов.

Курорт «Новая Анапа» будет создан на территории 1,8 тыс. га в станице Благовещенской Краснодарского края. В этой локации собираются построить более 100 гостиниц с номерным фондом до 25 тыс. единиц, а также спортивные, оздоровительные и развлекательные объекты. Предварительная стоимость строительства курорта «Новая Анапа» составляет около 1 трлн руб.

Наталья Решетняк

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