В строительство курорта «Новая Анапа» инвестируют 1 трлн рублей

Предварительная стоимость строительства курорта «Новая Анапа» составляет около 1 трлн руб. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр города Василий Швец, подчеркнув, что стоимость будет уточняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

«Сейчас проводятся геологические изыскания, работы по комплексному концептуальному планированию того, что будет находиться на территории. Постоянно идут консультации, совещания, проект держит на особом контроле заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко», – отметил Василий Швец.

О создании курорта «Новая Анапа» на площади 1,6 тыс. га стало известно летом 2021 года. Планируется, что он сможет привлечь на Кубань более 350 млрд руб. инвестиций. На территории курорта планируют создать предприятия, и, соответственно, рабочие места - не менее 14 тыс. Также власти рассчитывают построить средства размещения на 15 тыс. номеров и увеличить песчаные пляжи на 17 км. На курорте ежегодно смогут отдыхать до 5 млн человек.

Татьяна Ручкина

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