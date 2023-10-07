Круглосуточный присмотр

Системы безопасности для загородных домов подорожали по сравнению с 2022 годом в два раза. Об этом “Ъ FM” рассказали участники рынка. На это повлияла динамика курса рубля, а также уход зарубежных брендов. Теперь большинство оборудования в страну поставляется по параллельному импорту. Кроме того, нишу заполняют азиатские аналоги. Как изменилось качество защиты? И сколько сейчас стоит обезопасить частный дом? Подробности — у Александра Мезенцева.

С сентября по декабрь у продавцов систем безопасности наступает горячий сезон. Россияне традиционно закупают сигнализации и камеры видеонаблюдения перед зимой, когда дача остается без личного присмотра. Сейчас доступны практически все виды дистанционной охраны, но цены выросли, рассказали “Ъ FM” в компании «Территория безопасности»:

«Какие-то системы могут распознавать движение только людей в кадре, например. Аналоговые и более бюджетные камеры тоже оснащены детекторами движения и распознавания, но они реагируют вообще на все, то есть на изменение освещения, на пролетевший мимо листочек, на пробежавшую кошку. А есть посложнее системы, где и картинка гораздо приятнее — можно считать автомобильный номер с приличного расстояния — но они стоят дороже. То есть четыре камеры меньше чем за 100 тыс. руб. поставить сейчас очень сложно».

После начала боевых действий на Украине из России ушли лидеры по производству систем безопасности. Это марки Bosch и Siemens, а также шведская Axis и украинский Ajax. Теперь продукцию поставляют по параллельному импорту, но удается завозить не все категории товаров. В частности есть дефицит тепловизоров, которые не решаются экспортировать в Россию даже китайские компании. А то, что есть, во многом уступает по качеству, говорит генеральный директор компании Intems Алексей Титов:

«Европейские бренды ушли с рынка. Спрос переместился на китайские. Продукция, которая поставляется, не на пике технологических возможностей, это вчерашний день. Хотя, конечно, китайцы стараются, Но пока они не научились производить те же самые процессоры для камер видеонаблюдения, которые были бы по своим характеристикам на уровне западных».

Еще одна проблема: в России не производят компоненты для систем безопасности. Камеры наблюдения, охранные датчики, контроллеры, видеорегистраторы, устройства хранения архивов — все это либо завозится по деталям и собирается в стране, либо поставляется целиком через соседние страны. Поэтому зачастую россиянам выгоднее самим приобрести и установить камеры, делится продакт-менеджер по системам безопасности компании X-Com Степан Петров:

«Тренд на то, чтобы поставить в частном секторе, даже на маленький дом в СНТ камеру, показывает большой рост. Рынок идет к тому, что сам пользователь может настроить камеру за счет QR-кодов. Это дешевле и со стороны камер, потому что в них убирается все, что не нужно для обычного пользователя. Сейчас цена камеры 4-5 тыс. руб., она уже с Wi-Fi. По качеству изделия не отличаются, как и по картинке».

Как отмечают эксперты, предложения на рынке систем безопасности стали вдвое дороже. А насколько изменилось качество, собеседники “Ъ FM” оценить не берутся. Но рекомендуют просчитывать все риски. По данным Росгосстраха, в прошлый зимний сезон число дачных краж выросло в стране сразу на 40% по сравнению с 2021 годом.

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Елена Тюленева