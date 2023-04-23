Дачники усиливают охрану

На дачах стали чаще воровать стройматериалы, а число краж выросло в два раза. По данным «Росгосстраха», зимой количество обращений среди клиентов увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом средняя сумма компенсаций уменьшилась на треть. С подробностями — Анна Маргулис.

Еще в октябре “Ъ FM” рассказывал о том, что продажи систем безопасности для коттеджей увеличились в полтора раза год к году. А спрос на страховки от хищения вырос на 15%. Владельцы опасались оставлять на зиму дома без присмотра. И как оказалось не без причины.

Как рассказывают страховщики, кражи за зиму увеличились почти в два раза год к году. И это далеко не предел. В «Росгосстрахе» ожидают, что ближе к майским праздникам число заявок от владельцев дачных домов может быть еще больше.

Вместе с тем средняя сумма компенсаций снизилась на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщили в компании. Но такая ситуация наблюдается не у всех. Как рассказывает заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. У них средняя сумма выплат, наоборот, выросла более чем в два раза, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Зимой 2023 года мы зафиксировали 44 случая, а в этот же период в позапрошлом году — только 26. Рост довольно существенный, почти в два раза. Но что характерно, кражи совершались в недорогих домах. По коттеджам дороже 10 млн руб. вообще не было случаев. Средняя выплата выросла на 65% и составила 44 тыс. руб. Средняя выплата вообще по событиям на загородных строениях — чуть больше 500 тыс. руб. Кражи — это небольшая составляющая. Самая большая сумма, которую нам пришлось возместить — это 394 тыс. руб.».

Выбор технологий, чтобы обезопасить свой коттедж с 2022 года значительно сократился. Поставки прекратили в том числе Bosch, Siemens и Axis. А стоимость азиатских брендов год к году в октябре увеличилась на 30%. Поэтому, как рассказывает продакт-менеджер компании X-Com Степан Петров, сейчас чаще всего россияне приобретают более бюджетные системы. Самый дешевый и популярный вариант — камеры видеонаблюдения, рассказал господин Петров:

«Спрос за год, естественно, вырос очень сильно, примерно на 50%, если мы говорим о системах, которые предназначены для частного пользования. Несколько факторов, один из них — это мобилизация. Люди не хотят оставлять свою недвижимость без охраны. Второй фактор — осенью очень сильно вырос спрос на переезд из квартиры за город. Самый простой и самый часто используемый способ защиты — это видеонаблюдение. Стоимость здесь зависит от площади объекта. Может быть получится купить комплект и за 50 тыс. руб., если у вас шесть соток и маленький домик. Дальше уже цены доходят и до миллиона-двух. По количеству бюджетных запросов больше».

Как сообщили в «Росгосстрахе», если год назад чаще всего крали металлолом, то теперь стройматериалы. По словам аналитиков, основная причина — рост цен на товары для ремонта. И, как рассказал “Ъ FM” предприниматель Алексей Петропольский, в его коттеджном поселке основное число краж пришлось именно на дома, которые собственники решили обновить:

«Система безопасности, у меня базовые пакеты — в районе 15 тыс. руб. Каждый месяц я плачу в районе 5 тыс. руб. Я живу в коттеджном поселке, и кражи там происходят постоянно. Как правило, крадут сами сотрудники поселка либо строители, которые работают на объектах. Вот так, чтобы кто-то в поселок залез со стороны, нет, такого не бывает. Ноги растут именно от самих же собственников».

В конце марта «СберСтрахование» и Rambler&Co провели опрос и выяснили, что почти 30% россиян не оставляют дачу без охраны. Примерно такая же доля респондентов оформляет полисы на свою загородную недвижимость. Среди тех, кто устанавливает системы безопасности, с неприятными происшествиями сталкивались 16% респондентов.

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