В Петербурге стали чаще выполнять операции по пересадке донорских органов

Количество операций по пересадке донорских органов и тканей возросло в Санкт-Петербурге с 2013 по 2022 год в пять раз, такие данные привели в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

Совещание по вопросам совершенствования оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «трансплантология» на днях состоялось в Смольным. В ходе него Эргашев отметил, что повышение доступности помощи пациентам подобным способом является для города одним из приоритетных вопросов, так как именно трансплантация органов может спасти жизни больным с терминальной стадией.

«С 2013 по 2022 год количество операций по пересадке органов и тканей увеличилось в 5 раз. В 7 раз выросло количество операций по трансплантации донорских сердца и печени, в 4 раза выросло количество операций по пересадке почки»,— озвучил вице-губернатор.

Он добавил, что благодаря поддержке губернатора Петербурга Александра Беглова и финансированию из федерального бюджета город сможет выйти на уровень в 150 трансплантаций. На данный момент подобные операции делают на базе девяти медучреждений, из них пять — городские.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый стационар возведут в Сестрорецке на участке площадью 4518 кв. метров.

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