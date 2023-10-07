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Коммерсантъ FM
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В Новой Каховке подорвали машину секретаря отделения «Единой России»

В Новой Каховке произошел подрыв автомобиля секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Российские власти расценили произошедшее как теракт.

«В Новой Каховке был совершен теракт — подорван автомобиль исполнительного секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова. Он в тяжелом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Как уточнил секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич, взрыв произошел около 9:30 мск. По словам Владимира Сальдо, на месте происшествия работают все оперативные службы и правоохранительные органы. «Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные — привлечены к уголовной ответственности»,— добавил он.

Милена Костерева

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