Лидер уральской панк-группы «Панки по пьянке» Андрей Серебренников погиб на Кубе

Лидер одной из старейших уральских панк-групп «Панки по пьянке» Андрей Серебренников погиб, сообщил музыкант Павел Здравомыслов у себя в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Панки по пьянке» / «Вконтакте» Фото: «Панки по пьянке» / «Вконтакте»

«Ушел прекрасный человек, А вместе с ним — эпоха! Арон, нет слов передать скорбь. Я думал, что ты будешь с нами вечно. Вечно и останешься в сердцах, воспоминаниях и музыке. Был бы рад сделать вместе побольше вещей — не случилось... Удачи там, на той стороне!»,— написал он. А позже опубликовал стих, который начинается со строчек: «Друг сегодня утонул, напоследок выпив рому».

В социальных сетях группы также говорится, что 4 октября не стало Арона (Андрея Серебренникова). Как рассказал Павел Здравомыслов порталу 66.ру, произошел несчастный случай и Андрей Серебренников утонул на Кубе.

В сообществе «ВКонтакте» музыкальной группы говорится, что группа «Панки по пьянке» была создана в 1989 году. «Самая древняя, но живая Екатеринбургская группа! "Панки По Пьянке" — одна из первых екатеринбургских (тогда еще свердловских) ПАНК-групп, и на настоящее время единственная, функционирующая с тех далеких времен и по сей день»,— указано в группе.

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