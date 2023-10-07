Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и пожелал неисчерпаемых жизненных сил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. В своей телеграмме он назвал работу российского президента «ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству». Сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполнился 71 год.

«Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание»,— говорится в телеграмме, опубликованной на сайте белорусского президента.

Александр Лукашенко отметил, что в Белоруссии высоко ценят вклад Владимира Путина в укрепление белорусско-российских отношений, а также позицию президента России по вопросу углубления межгосударственной интеграции.

«Уверен, наше традиционно открытое и доверительное общение будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства»,— отметил Александр Лукашенко и пожелал Владимиру Путину «здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности».

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. Сегодня президенту России исполнился 71 год. В этом году праздник Владимир Путин отмечает уже в 20-й раз на посту главы государства. 7 мая 2018-го начался его четвертый президентский срок. До этого Владимир Путин становился президентом в 2000, 2004 и 2012 годах.