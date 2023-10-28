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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 86 лет главному раввину России Адольфу Шаевичу

Адольф Шаевич

Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев:

— Дорогой Адольф Соломонович! От всего сердца поздравляю Вас с 86-летием! Ваше благородное служение еврейскому народу впечатляет и вдохновляет всех, кто Вас знает. Вы несколько десятилетий своей жизни посвятили на благо еврейской общины — сначала в качестве главного раввина СССР, затем России и продолжаете это делать до сих пор. За долгие годы Вашего преданного труда во имя процветания еврейской общины Москвы и России Вы смогли сделать столько, сколько не удалось никому из ваших предшественников. Ваша мудрость, глубокие знания и духовная сила всегда были и остаются ориентиром и маяком для каждого члена общины. Я благодарю Всевышнего за то, что у нас есть такой раввин, бескорыстно и беззаветно преданный делу возрождения еврейских традиций и культуры. Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и новых свершений во благо нашего общего дела. Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью, счастьем и благополучием, а благословение Всевышнего никогда Вас не оставит! Мазл Тов! До 120!

Рубрику ведет группа «Прямя речь»

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