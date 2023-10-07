Победительницей «Мисс Португалия» впервые стала трансгендерная женщина

Трансгендерная женщина впервые была признана «Мисс Португалия», передает портал Sapo. Победительницей стала 28-летняя Марина Мачете.

Марина Мачете представит Португалию на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в Сальвадоре в декабре. На этом конкурсе будет участвовать еще одна трансгендерная женщина — 22-летняя Рикки Валери Колле, которая была признана «Мисс Нидерланды».

В 2018 году в «Мисс Вселенной» приняла участие трансгендерная женщина — «Мисс Испания» Анхела Понсе, но она не вышла в финал. В 2022 году конкурс купила бизнесвумен-трансгендер Энн Джакапонг Джакраджутатип.