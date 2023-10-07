Мэрия французского Вьена сняла флаг Украины после разговора Зеленского с Алиевым

Глава города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач снял флаг Украины со здания мэрии, который был установлен там после ввода войск РФ в феврале 2022 года. Причиной стал разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Городские власти Вьена поддерживают Нагорный Карабах.

«Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе»,— говорится в заявлении мэра (цитата по Dauphine libere). Вместе с тем господин Ковач отметил, что снятие флага «не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу».

Господин Ковач назвал неприемлемой поддержку «азербайджанского диктатора». По его мнению, нельзя благодарить Баку за гуманитарную помощь, особенно связанную с энергетическим сектором. Как утверждает мэр Вьена, Азербайджан продает газ в полтора раза дороже «для финансирования своих военных усилий против Армении».

Президенты Украины и Азербайджана провели телефонные разговор 4 октября на фоне получения Баку контроля над территориями Нагорного Карабаха. Господин Зеленский поблагодарил господина Алиева «за значительную гуманитарную помощь... в частности в энергетическом секторе с приближением зимы». Как говорилось в сообщении офиса президента Украины, лидеры подтвердили приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств, обсудили региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия.

О ситуации в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Леонид Уварчев