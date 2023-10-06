Правительство ограничило въезд в РФ для граждан Украины из третьих стран

Правительство утвердило особый порядок въезда граждан Украины в Россию из третьих стран, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ. По данным агентства, с 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также через московский аэропорт «Шереметьево». В документе отмечается, что эта мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности жителей страны в «сложивших геополитических условиях».

«Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств»,— цитирует «РИА Новости» документ.

Согласно сообщениям агентств, новые ограничения не распространяются на граждан Украины в возрасте до 14 лет, которые въезжают в страну самостоятельно или в сопровождении законных представителей. Агентства не уточняют, распространяется ли запрет на законных представителей.

«Интерфакс» уточняет, что порядок для граждан Украины, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне специальной военной операции, сохраняется. Они по-прежнему могут въезжать в Россию через пропускные пункты на административной границе между присоединенными регионами и сопредельными территориями.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в трансляции «Ъ».