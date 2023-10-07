Вольные к победе

Японец Дайки Хасимото закрепил за собой статус нынешнего короля спортивной гимнастики, второй раз подряд выиграв личное многоборье на чемпионате мира. До золота первенства, которое проходит в Антверпене, Хасимото, правда, добрался с приключениями и вполне мог остаться даже без участия в финальных соревнованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дайки Хасимото стал первым за последние восемь лет гимнастом, сумевшим дважды подряд выиграть личное многоборье на чемпионате мира

Фото: Yves Herman, Reuters Дайки Хасимото стал первым за последние восемь лет гимнастом, сумевшим дважды подряд выиграть личное многоборье на чемпионате мира

Фото: Yves Herman, Reuters

Дополнительную ценность этому успеху Дайки Хасимото в самой престижной гимнастической дисциплине придал один нюанс. Когда-то в ней царил его выдающийся соотечественник Кохэй Утимура. Серия побед Утимуры в «абсолюте» на мировых первенствах растянулась аж на шесть лет — с 2009 по 2015 год. Но вот после него настоящего короля, такого, чтобы не просто завоевал титул, а защитил его хотя бы однажды, в спортивной гимнастике не появлялось. На каждом из четырех следующих чемпионатов был новый обладатель золота. Дважды оно досталось представителям Китая — Сяо Жотэну и Чжао Бохэну, дважды его завоевали российские спортсмены — Артур Далалоян и Никита Нагорный, от свежих топовых турниров отцепленные из-за международных санкций.

Король возник неожиданно, можно сказать, из ниоткуда. Перед состоявшейся в 2021 году Олимпиадой в Токио 19-летний в тот момент Дайки Хасимото не входил в шорт-лист фаворитов: слишком молод, слишком мало опыта, слишком нестабилен. Но японец умудрился обскакать в индивидуальном многоборье всех знаменитых оппонентов, включая оставшегося с серебром Нагорного. Подтверждая, что тот взлет не был случайным, Хасимото выиграл «абсолют» на прошлогоднем чемпионате мира в Ливерпуле, а сейчас стал первым за восемь лет гимнастом, кому престижное звание удалось отстоять.

Причем у его антверпенского золота особенный оттенок. Дело в том, что Хасимото добрался до него с такими жуткими приключениями, какие мало кому из чемпионов доводилось пережить.

Начать с того, что он в принципе чудом очутился в финале. Можно сказать, очутился он там не совсем по спортивному принципу. В квалификации Хасимото занял третье место, пропустив вперед двух соотечественников — Кэнту Тибу и Кадзуму Кайю. А в финальных соревнованиях по регламенту от одной страны могут выступить только два спортсмена. Но японская делегация, наплевав на результаты, отцепила от них Кайю ради того, чтобы дать шанс формальному лидеру. И стартовал в финале Дайки Хасимото так, что можно было подумать, что все, кто голосовал за его включение в него, тут же отправятся в отставку, не выдержав позора и признавая чудовищную ошибку. Хасимото в вольных упражнениях спотыкался, фальшивил на связках и оказался после них на 14-й позиции. Казалось, высоко с нее уже не подняться.

Но Дайки Хасимото опять показал, что в числе его достоинств еще и крепчайшая нервная система, которая уже в тинейджерском возрасте помогла ему справиться с олимпийской горячкой. Кошмар вольных японец переварил удивительно легко, словно нечто в этом духе значилось в его планах. В остальных пяти дисциплинах он был практически безупречен. А его хладнокровие особенно бросалось в глаза на фоне мандража, охватившего всех основных конкурентов. Видя перед собой медаль, может быть, даже золотую, допускали срывы Тиба, китаец Сунь Вэй, юный американец Фред Ричард. Ричард в итоге все-таки дотянул до сенсационной бронзы, которая иллюстрировала, как ни крути, не столько его класс, сколько дефицит психологической устойчивости у матерых оппонентов. Как, впрочем, и серебро невысоко котировавшегося украинца Ильи Ковтуна.

А над всеми ними возвышался настоящий король, у которого и с классом, и с устойчивостью все в полном порядке. Хасимото, несмотря на проваленные вольные, обогнал Ковтуна на балл с приличным довеском. И этот отрыв, кажется, намекает на то, что летом 2024 года биться с ним на Олимпиаде в Париже бесполезно, по крайней мере сегодняшнему отряду противников, в котором отсутствует мощная российская составляющая. Отечественные гимнасты смогут возобновить участие в международных турнирах после Нового года.

Алексей Доспехов