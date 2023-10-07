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Коммерсантъ FM
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Вольные к победе

Дайки Хасимото отстоял титул чемпиона мира в многоборье

Японец Дайки Хасимото закрепил за собой статус нынешнего короля спортивной гимнастики, второй раз подряд выиграв личное многоборье на чемпионате мира. До золота первенства, которое проходит в Антверпене, Хасимото, правда, добрался с приключениями и вполне мог остаться даже без участия в финальных соревнованиях.

Дайки Хасимото стал первым за последние восемь лет гимнастом, сумевшим дважды подряд выиграть личное многоборье на чемпионате мира

Дайки Хасимото стал первым за последние восемь лет гимнастом, сумевшим дважды подряд выиграть личное многоборье на чемпионате мира

Фото: Yves Herman, Reuters

Дайки Хасимото стал первым за последние восемь лет гимнастом, сумевшим дважды подряд выиграть личное многоборье на чемпионате мира

Фото: Yves Herman, Reuters

Дополнительную ценность этому успеху Дайки Хасимото в самой престижной гимнастической дисциплине придал один нюанс. Когда-то в ней царил его выдающийся соотечественник Кохэй Утимура. Серия побед Утимуры в «абсолюте» на мировых первенствах растянулась аж на шесть лет — с 2009 по 2015 год. Но вот после него настоящего короля, такого, чтобы не просто завоевал титул, а защитил его хотя бы однажды, в спортивной гимнастике не появлялось. На каждом из четырех следующих чемпионатов был новый обладатель золота. Дважды оно досталось представителям Китая — Сяо Жотэну и Чжао Бохэну, дважды его завоевали российские спортсмены — Артур Далалоян и Никита Нагорный, от свежих топовых турниров отцепленные из-за международных санкций.

Король возник неожиданно, можно сказать, из ниоткуда. Перед состоявшейся в 2021 году Олимпиадой в Токио 19-летний в тот момент Дайки Хасимото не входил в шорт-лист фаворитов: слишком молод, слишком мало опыта, слишком нестабилен. Но японец умудрился обскакать в индивидуальном многоборье всех знаменитых оппонентов, включая оставшегося с серебром Нагорного. Подтверждая, что тот взлет не был случайным, Хасимото выиграл «абсолют» на прошлогоднем чемпионате мира в Ливерпуле, а сейчас стал первым за восемь лет гимнастом, кому престижное звание удалось отстоять.

Причем у его антверпенского золота особенный оттенок. Дело в том, что Хасимото добрался до него с такими жуткими приключениями, какие мало кому из чемпионов доводилось пережить.

Начать с того, что он в принципе чудом очутился в финале. Можно сказать, очутился он там не совсем по спортивному принципу. В квалификации Хасимото занял третье место, пропустив вперед двух соотечественников — Кэнту Тибу и Кадзуму Кайю. А в финальных соревнованиях по регламенту от одной страны могут выступить только два спортсмена. Но японская делегация, наплевав на результаты, отцепила от них Кайю ради того, чтобы дать шанс формальному лидеру. И стартовал в финале Дайки Хасимото так, что можно было подумать, что все, кто голосовал за его включение в него, тут же отправятся в отставку, не выдержав позора и признавая чудовищную ошибку. Хасимото в вольных упражнениях спотыкался, фальшивил на связках и оказался после них на 14-й позиции. Казалось, высоко с нее уже не подняться.

Но Дайки Хасимото опять показал, что в числе его достоинств еще и крепчайшая нервная система, которая уже в тинейджерском возрасте помогла ему справиться с олимпийской горячкой. Кошмар вольных японец переварил удивительно легко, словно нечто в этом духе значилось в его планах. В остальных пяти дисциплинах он был практически безупречен. А его хладнокровие особенно бросалось в глаза на фоне мандража, охватившего всех основных конкурентов. Видя перед собой медаль, может быть, даже золотую, допускали срывы Тиба, китаец Сунь Вэй, юный американец Фред Ричард. Ричард в итоге все-таки дотянул до сенсационной бронзы, которая иллюстрировала, как ни крути, не столько его класс, сколько дефицит психологической устойчивости у матерых оппонентов. Как, впрочем, и серебро невысоко котировавшегося украинца Ильи Ковтуна.

А над всеми ними возвышался настоящий король, у которого и с классом, и с устойчивостью все в полном порядке. Хасимото, несмотря на проваленные вольные, обогнал Ковтуна на балл с приличным довеском. И этот отрыв, кажется, намекает на то, что летом 2024 года биться с ним на Олимпиаде в Париже бесполезно, по крайней мере сегодняшнему отряду противников, в котором отсутствует мощная российская составляющая. Отечественные гимнасты смогут возобновить участие в международных турнирах после Нового года.

Алексей Доспехов

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