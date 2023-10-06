Балицкий: будем применять жесткие меры для тех, кто еще не оформил паспорт РФ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что к жителям региона, затягивающим с оформлением российских паспортов, будут применяться «более жесткие меры». По его словам, жителей не будут «торопить» до Нового года, но потом людям без российского паспорта могут отказать в медобслуживании. По данным губернатора, в настоящее время паспорта получили более 70% жителей Запорожской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Евгений Балицкий рассказал, что местные правоохранительные органы проводят с людьми «разъяснительную работу», чтобы те «не затягивали» с оформлением документов. «После Нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане РФ. У нас целый ряд механизмов. Например, если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту — такое было принято решение, то после Нового года он получать его не будет»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В июле 2022 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной схеме получения российского паспорта для граждан Украины. В частности, они освобождены от пошлин.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».