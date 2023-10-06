Баскетбольный «Уралмаш» проиграл «Руне» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл «Руне» из Москвы в матче дебютантов Единой лиги ВТБ со счетом 78:85 (18:22; 24:15; 16:18; 20:30). Матч проходил в Екатеринбурге в ДИВС «Уралочка». За ним наблюдало около 4 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Трехочковый разыгрывающего Джоша Перкинса в третьей четверти Фото: Александр Стародумов Шоу черлидерш Фото: Александр Стародумов На кольце повис форвард «Уралмаша» Никита Балашов Фото: Александр Стародумов Следующая фотография 1 / 3 Трехочковый разыгрывающего Джоша Перкинса в третьей четверти Фото: Александр Стародумов Шоу черлидерш Фото: Александр Стародумов На кольце повис форвард «Уралмаша» Никита Балашов Фото: Александр Стародумов

В первой четверти «Руна» сразу взяла инициативу в игре и заработала преимущество в шесть очков. Хозяева не смогли отыграться за первую десятиминутку и счет на табло 18:22. Самыми результативными были Тайрелл Нэльсон «Уралмаш» (5 очков) и Николай Жмако «Руна» (4 очка).

Вторая четверть была за «Уралмашем», они смогли отыграться и нарастили преимущество до пяти баллов со счетом 42:37. Главным снайпером первой половины встречи остался нападающий хозяев Тайрелл Нэльсон (11 очков). Вторым идет уралмашевец Гарретт Нэвелс и Илья Попов из «Руны» (оба заработали 8 очков).

В третьей четверти хозяева из Екатеринбурга смотрелись сильнее московской «Руны». И добились отрыва в более чем 10 очков, но гости в конце включились в игру и БК «Уралмаш» растерял большую часть преимущества, сохранив лишь три очка отрыва от соперника. Лучшими по результативным действиям оказались Гарретт Нэвелс «Уралмаш» (12 очков) и Кэмерон Янг «Руна» (12 очков).

Четвертая четверть началась с преимуществом «Руны», где она отыгралась и взяла преимущество в три очка. Во второй половине последней четверти уралмашевцы предприняли попытку отыгрыша, но разрыв увеличился до пяти баллов. Матч завершился победой гостей 78:85.

Главный снайпер матча защитник БК «Руна» Кэмерон Янг (23 очка). Лучший по броскам у «Уралмаша» Гарретт Нэвелс (16 очков).

Напомним, баскетбольный клуб «Уралмаш» вошел в Единую лигу ВТБ в мае вместе с БК «Руна». Оба клуба были финалистами Суперлиги 2022/23, которую выиграл «Уралмаш».

Следующий матч БК «Уралмаш» пройдет 9 октября в Екатеринбурге против «Автодора» из Саратова.

Александр Стародумов

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