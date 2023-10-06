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Коммерсантъ FM
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ЕР приостановила членство в партии арестованного мэра Кизилюрта

Членство в партии арестованного по обвинению в растрате главы города Кизилюрт Магомеда Магомедова приостановлено, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Единой России» (ЕР).

Фото: Администрация городского округа Кизилюрт

Фото: Администрация городского округа Кизилюрт

Как рассказывал «Ъ», глава дагестанского города был задержан в минувший вторник, а на следующий день — арестован по постановлению Басманного суда Москвы. Магомеду Магомедову вменяется в вину растрата в особо крупном размере в период его руководства министерством по физической культуре и спорту республики.

Решение о приостановлении его членства в партии приняло местное отделение ЕР, уточнили в пресс-службе.

Магомедов возглавлял минспорт Дагестана с 2012 по 2021 год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Праздник ради мэра».

Юлия Рыбина, Махачкала

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