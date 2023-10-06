Ставропольский суд отправил в колонию руководителей финансовой пирамиды

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор в отношении бывших руководителей кредитного потребительского кооператива «Гарант» Виктора Кравцова и Ольги Царевой. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сообщение об этом размещено на официальной странице краевой прокуратуры в Telegram.

По данным ведомства, кредитный потребительский кооператив «Гарант», действовавший на территории Ставропольского края, фактически работал как финансовая пирамида.

«На протяжении двух лет злоумышленники, используя рекламу и другие методы, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыльности кооператива, привлекали денежные средства граждан в качестве вкладов якобы под высокий процент»,— говорится в сообщении. Полученными денежными средствами они распоряжались «по своему усмотрению», то есть фактически похищали. В результате 617 пайщикам кооператива был причинен ущерб на сумму более 490 млн руб.

Согласно данным сайта «Картотека.ру», в настоящий момент КПК «Гарант» находится в стадии банкротства.

Как уточнили в прокуратуре, подсудимым «с учетом позиции государственного обвинителя» суд назначил наказание в виде семи и шести лет в исправительной колонии общего режима.

В 2019 году в Пятигорске к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима был приговорен председатель кредитного кооператива «Орбита» Константин Пилипиади. Он также был признан виновным в крупном мошенничестве: он предлагал доверчивым гражданам вкладывать в предприятие свои средства под высокие проценты, от 21% до 36,7% годовых. Однако кооператив работал по принципу финансовой пирамиды, а сверхприбыли выплачивались за счет привлечения новых людей. Ущерб 412 пайщикам этого кооператива составил более 237 млн руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск