Надгробие для бюджета

Верховный суд (ВС) рассмотрит спор о компенсации расходов на изготовление и установку надгробий на могилах Героев Социалистического Труда. По закону подобные расходы должны возмещаться из федерального бюджета, однако нередко за это право приходится судиться. Предприниматель, выполнивший работы, но не получивший за них плату, требует взыскания с государства этих денег, причем с процентами. Нижестоящие суды решили, что по таким обязательствам от государства нельзя требовать неустойку за задержку выплат. Юристы поддерживают требование о процентах, отмечая, что подобные расходы на компенсации обычно не закладывают в бюджет, поэтому получить возмещение по первому требованию проблематично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Сергеева, Коммерсантъ Фото: Наталья Сергеева, Коммерсантъ

ВС уточнит обязанность казны возмещать траты на надгробные памятники для Героев Труда. Индивидуальный предприниматель Николай Оленин изготовил и установил восемь надгробий по договорам с родственниками покойных Героев Труда, и родственники затем уступили ему свое право требовать компенсации этих расходов (в общей сложности 4 млн руб.) с государства. Закон от 1997 года «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», а также постановление правительства от 5 декабря 2006 года №740 устанавливают финансирование надгробий для этих лиц «за счет средств федерального бюджета».

Предприниматель обратился с таким заявлением в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, но получил отказ. Тогда господин Оленин подал иск к краевому министерству труда и отделению пенсионного фонда о взыскании 4 млн руб. убытков и еще 214 тыс. руб. процентов, набежавших за задержку выплат. Арбитражный суд Ставропольского края в сентябре 2022 года взыскал компенсацию, но отказался присуждать проценты. Суд посчитал, что эти правоотношения с государством не относятся к денежным обязательствам, подразумеваемым ст. 395 Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает проценты за просрочку исполнения обязательств. Апелляция и кассация с этим решением согласились.

ИП пожаловался в ВС, настаивая на своем праве получить неустойку за задержку выплат и ссылаясь на то, что это обычное гражданско-правовое обязательство, неисполнение которого «является основанием для начисления на сумму основного долга процентов за пользование чужими денежными средствами».

Тот факт, что выплата компенсации за надгробие является расходным обязательством государства, «не освобождает от ответственности за его нарушение», указал Николай Оленин. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 25 октября.

Споров о компенсации за надгробия довольно много, и в большинстве случаев фонд «уклоняется от выплат по формальным причинам», например, из-за технических ошибок в имени или фамилии либо из-за споров о местоположении надгробия, говорит старший юрист «ЮрТехКонсалт» Ирина Шавыкина. При этом подходы судов не единообразны. Например, в Башкирии 31 августа апелляция взыскала с министерства и фонда сумму выплат вместе с процентами.

Партнер юргруппы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова говорит, что сложности добровольного исполнения государством некоторых своих обязательств связаны с тем, что «не всегда эти средства заложены в бюджете».

Бюджет «не утверждается с учетом возможного обращения граждан за компенсацией», потому что при учете всех возможных обращений «велика вероятность неосвоенных средств в конце периода», добавляет партнер агентства «Правовое содействие» Алиса Андреева. По ее словам, профицит бюджета — «явление такое же нежелательное, как дефицит», поэтому любое учреждение старается избежать этой ситуации. В результате, если расходы на такие непредвиденные обязательства не заложены и есть сомнения в обоснованности подобных требований, то «государству легче подстраховаться и переложить разрешение вопроса на судебный орган», говорит госпожа Павлова.

Старший юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Глеб Гаврилин считает обоснованным требование уплаты процентов за задержку выплат. Госпожа Шавыкина полагает это разумным «с точки зрения защиты экономических интересов исполнителей и недопущения госорганами затягивания процесса выплаты компенсации». Стоит учесть, указывает госпожа Павлова, что проценты исчисляются с момента окончания срока на добровольное исполнение, кроме того, суд может снизить сумму процентов, если сочтет ее несоразмерной.

Впрочем, по мнению господина Гаврилина, в случае поддержки ВС доводов истца «радикального пересмотра порядка взаимодействия госорганов с аналогичными кредиторами не будет» из-за особенностей формирования бюджета.

Даже если ВС признает, что государство обязано выплатить проценты за пользование денежными средствами, вероятнее всего, это «не повлияет на скорость выплаты в пользу заявителя», полагает Ирина Шавыкина. Хотя единая практика по этому вопросу «возможно, уменьшит процент отказов в выплате по формальным основаниям», допускает она. По мнению Полины Павловой, это также может поспособствовать закладыванию в бюджет дополнительных средств на непредвиденные расходы.

Екатерина Волкова, Анна Занина