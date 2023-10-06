Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лукашенко: Белоруссия не хочет обострять отношения с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Брестскую область заявил журналистам, что белорусы не хотят быть полякам «чужими людьми». По его словам, Белоруссия наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии не для того, чтобы их «атаковать», а для возможности «в любой момент перейти в наступление» при обороне. В Брестской области белорусский президент посетил учебный объект Минобороны и ознакомился с вариантом инженерного оборудования узла сопротивления Кобринского укрепленного района.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область 6 октября

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область 6 октября

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область 6 октября

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

«Мы это не делаем. Но, как вы слышали, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если для этого нам будет необходимость. Это работа на земле. Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб»,— сказал он в ходе пресс-конференции (цитата по Telegram-каналу «Пул Первого»).

Он отметил, что в Белоруссии живет около 200 тыс. поляков, а некоторые из них находятся в стране у власти — он привел в пример губернатора Брестской области Юрия Шулейко, сказав, что у него польские корни. «Мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы никогда не ставили своей целью даже не воевать — обострять с поляками отношения. Нам это не надо»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Граница Белоруссии с Польшей проходит на территории Брестской области. В августе Латвия, Литва и Польша начали принимать меры по усилению своих границ с Белоруссией, опасаясь провокаций после размещения в республике ЧВК «Вагнер». В том числе на границе с Белоруссией разместили снайперов, число военных увеличили с 1 тыс. до 2 тыс. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал о планах создать воинскую часть в 36 км от границы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи закрываются от Белоруссии».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...