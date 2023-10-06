Лукашенко: Белоруссия не хочет обострять отношения с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Брестскую область заявил журналистам, что белорусы не хотят быть полякам «чужими людьми». По его словам, Белоруссия наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии не для того, чтобы их «атаковать», а для возможности «в любой момент перейти в наступление» при обороне. В Брестской области белорусский президент посетил учебный объект Минобороны и ознакомился с вариантом инженерного оборудования узла сопротивления Кобринского укрепленного района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область 6 октября

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область 6 октября

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

«Мы это не делаем. Но, как вы слышали, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если для этого нам будет необходимость. Это работа на земле. Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб»,— сказал он в ходе пресс-конференции (цитата по Telegram-каналу «Пул Первого»).

Он отметил, что в Белоруссии живет около 200 тыс. поляков, а некоторые из них находятся в стране у власти — он привел в пример губернатора Брестской области Юрия Шулейко, сказав, что у него польские корни. «Мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы никогда не ставили своей целью даже не воевать — обострять с поляками отношения. Нам это не надо»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Граница Белоруссии с Польшей проходит на территории Брестской области. В августе Латвия, Литва и Польша начали принимать меры по усилению своих границ с Белоруссией, опасаясь провокаций после размещения в республике ЧВК «Вагнер». В том числе на границе с Белоруссией разместили снайперов, число военных увеличили с 1 тыс. до 2 тыс. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал о планах создать воинскую часть в 36 км от границы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи закрываются от Белоруссии».