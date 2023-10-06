Новоусманский район Воронежской области временно возглавила Елена Дерганова
Исполняющей обязанности руководителя администрации Новоусманского района Воронежской области назначена Елена Дерганова, ранее занимавшая пост первого заместителя главы района. Такое решение принял местный совет народных депутатов, сообщили в администрации района.
Госпожа Дерганова будет возглавлять муниципальное образование до выбора нового главы в результате конкурса по отбору кандидатов и голосования районных депутатов.
Совет также проголосовал за досрочное сложение Дмитрием Масловым полномочий главы Новоусманского района в связи с переходом на пост заместителя губернатора по региональной политике.
Назначение господина Маслова вице-губернатором совпало с реформированием структуры областного правительства, которое сегодня утвердила облдума.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».