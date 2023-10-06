Первым вице-губернатором Воронежской области стал Сергей Трухачев

Руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев выбран первым заместителем губернатора в новой структуре облправительства. Его кандидатуру представил Александр Гусев в ходе заседания облдумы. Депутаты кандидатуру поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, глава региона представил парламентариям кандидатуру главы Новоусманского района Дмитрия Маслова на должность вице-губернатора по региональной политике. Она, как и предполагал «Ъ-Черноземье», также получила одобрение депутатов.

Остается вакантной должность первого заместителя председателя правительства, пока кандидатура не подобрана, отметил господин Гусев.

Сергей Трухачев родился 7 марта 1975 года в Воронеже, является действительным государственным советником юстиции РФ третьего класса. В 1997 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета по специальности «Юриспруденция». До назначения на должность руководителя аппарата губернатора и правительства в 2018 году возглавлял управление судебного департамента в Воронежской области.

Андрей Цветков, Алина Морозова

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