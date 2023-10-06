Объем средств россиян в иностранных банках к 1 сентября достиг 7,05 трлн рублей

По состоянию на 1 сентября 2023 года объем средств россиян в иностранных банках в рублевом эквиваленте достиг 7,05 трлн руб. ($73,2 млрд по курсу ЦБ на 1 сентября). За август показатель увеличился на 441,6 млрд руб., следует из данных (.xlsx) Банка России.

По информации регулятора, объем средств в иностранной валюте в российских банках к 1 сентября составлял 4,1 трлн руб. В августе с таких счетов было выведено 111,5 млрд руб., на 13 млрд руб. больше, чем в июле, следует из данных ЦБ.

По подсчетам (.xlsx) Банка России, на депозитах в иностранных банках 1 сентября россияне хранили 81,4 млрд руб. ($845 млн), что на 1,8 млрд руб. больше, чем месяцем ранее.

Объем средств граждан России в зарубежных банках неуклонно рос с июля 2022 года. В июне 2023 года отток средств в иностранные кредитные организации впервые за год упал ниже $1 млрд.

Эрдни Кагалтынов