В июне россияне впервые сократили все сбережения в иностранной валюте

Россияне в июне впервые одновременно сократили все валютные накопления: наличные, на депозитах в российских и зарубежных банках, у брокеров. На соответствующие данные ЦБ первым обратило внимание агентство «РИА Новости». Самый значительный спад зафиксирован в депозитах в российских банках. 1 января на них было валюты на 3,88 трлн руб., на 1 июля — на 3,94 трлн руб. Однако из-за значительного ослабления рубля в долларах (по курсу ЦБ РФ на соответствующую дату каждого месяца) они сократились с $55,1 млрд до $44,6 млрд. За последний месяц они снизились на $1,7 млрд.

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Наличные сбережения в долларовом эквиваленте в июне упали на 1,2%, до $95,2 млрд (8,4 трлн руб.), средства на брокерских счетах — на 9%, до $2,9 млрд (257,4 млрд руб.). Незначительное сокращение средств зафиксировано и на валютных депозитах в иностранных банках, которые до этого росли и в рублях, и в долларовом эквиваленте.