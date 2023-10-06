Прокурором Воронежа стал прокурор Первомайского района Крыма Николай Остапенко

Приказом генпрокурора РФ Игоря Краснова от 5 октября на должность прокурора Воронежа назначен Николай Остапенко. Одновременно он освобожден от должности прокурора Первомайского района Крыма, которую занимал с 2021 года. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Николай Остапенко родился в 1976 году. Получил юридическое образование в Кыргызско-Российском Славянском университете (сегодня — Киргизско-российский славянский университет имени Бориса Ельцина), окончив вуз в 2000 году. В 2001-м Николай Остапенко начал работать в органах прокуратуры. До 2021 года занимал должности помощника, старшего помощника Лискинского межрайонного прокурора Воронежской области, заместителя Острогожского межрайонного прокурора. Женат, воспитывает четырех детей.

В начале сентября стало известно, что пост прокурора Воронежа оставил назначенный в начале июля Анатолий Толстихин из Биробиджана. В ведомстве заявили, что он уволился в связи с выходом на пенсию, однако источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона предположили, что Анатолий Толстихин, приехав в Воронеж, оказался «слишком впечатлен масштабом поставленных перед ним задач».

Алина Морозова

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